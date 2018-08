Die Region hat einen engagierten Funktionär mit einem großen Herz für den Trial-Sport verloren – Ludwig Steiger verstarb in der Vorwoche im 80. Lebensjahr. Gemeinsam mit seiner Frau Ingrid prägte er nicht nur sein Trial Team als Obmann, sondern lieferte auch ein Beispiel für die nächsten Generationen bezüglich aufopfernder, ehrenamtlicher Tätigkeit für einen Verein, eine Sportart und seine Sportler.

Bereits in frühen Jugendjahren fand er seine Liebe für den Motorsport. Ein Unfall setzte ihn außer Gefecht, allerdings gab er sich mit der Diagnose nicht zufrieden: „Der Doktor hat damals gemeint, ich dürfe nie wieder Motorradfahren“. Dennoch setzte sich Steiger auch noch als Pensionist immer wieder auf die „Maschine“ und zeigte dem Nachwuchs, wie es geht: „Mich hat die Geschicklichkeit, die bei diesem Motorsport nötig ist, fasziniert.“

In Erinnerung bleiben die zahlreichen Top-Events, die die Stars der Szene vor die Haustür brachten – sowohl die Weltmeisterschaften als auch die großen Sportler und Talente, die von seiner Frau und ihm gefördert wurden. Die Beerdigung findet am Mittwoch, 22. August, um 15 Uhr in Neudörfl statt.