Bike & Run the Bugles: Am Rad und im Laufschuh durch die Bucklige Welt

Die Bucklige Welt wird am Wochenende zur Rad- und Laufstrecke. Bei Bike the Bugles sind insgesamt fast 400 Mountainbiker dabei. Bei Run the Bugles werden um die 100 Läufer erwartet. Den Anfang machen am morgigen Samstag die Kinder, die in der Arena Tiefenbach in sieben verschiedenen Altersklassen starten. Los geht es um 9.30 Uhr mit der Laufradklasse (U5). Der letzte Start erfolgt gegen 12 Uhr mit der U17. „Es werden wahrscheinlich über 100 Kinder mitfahren", schätzt Cheforganisator Michael Schabauer.

Österreichs Elite am Start

Am Sonntag treten dann die Erwachsenen in die Pedale. Die Königsdisziplin ist die Classic-Strecke über 70 Kilometer (Start: 10 Uhr).„Die österreichische Elite im Mountainbike wird am Start stehen“, erwartet sich Schabauer ein hochklassiges Rennen. Die Asse sind am besten im großen Zuschauerbereich in der Arena Tiefenbach zu beobachten. „Da ist man hautnah dabei“, dreimal wird die Passage durchfahren.

Läufer auf der Fun-Strecke

Die ersten Fahrer werden dort um 10.30 Uhr erwartet. Gleichzeitig starten in Krumbach (Ford Luckerbauer) die Fahrer über die kürzeren Distanz - um 10.20 Uhr erfolgt der Startschuss über die Small-Strecke (35 Kilometer), um 10.40 Uhr geht es über die Fun-Strecke (16 Kilometer) los. Die Trail-Läufer nehmen die 16 Kilometer lange Strecke um 10.50 Uhr in Angriff. Die Siegerehrungen fangen um 13.30 Uhr an. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier