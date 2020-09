Er hat es schon wieder getan: Manfred Zöger ist bei „Bike the Bugles“ einfach eine Klasse für sich. Der Kirchschlager Lokalmatador holte beim Rennen in der Buckligen Welt seinen siebenten Sieg. Die Konkurrenz bei der Königsdisziplin „Classic“ – die Strecke ist 70 Kilometer lang – konnte sich in diesem Jahr mehr als sehen lassen. Mit Andreas Waldmann und vor allem Christoph Soukup, der Hernsteiner war bei Olympia 2008 Fünfte, standen namhafte Athleten mit Zöger an der Startlinie.

Oder besser gesagt, leicht versetzt zu ihm. Um die Sicherheitsabstände zu wahren, wurde in zehn Sekunden Abständen gestartet. Das änderte aber nichts daran, dass sich die drei Favoriten auf der Classic-Strecke ein enges Rennen lieferten. Erst in der Schlussphase setzte sich Zöger von seinen Konkurrenten ab, hatte schlussendlich rund zwei Minuten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger. Während Waldmann Platz zwei einstreifte, blieb für Olympia-Athlet Soukup nur der dritte Platz.

Bei den Herren gab es also keine neuen Gesichter am Stockerl. Selbes gilt für die Damen. Alina Reichert und Teresa Feix lieferten sich einen neuerlichen Kampf um den Sieg, das war schon 2019 so. Erneut hatte Reichert am Ende die Nase vorne. Der letzte Platz am Podium ging an Michaela Barz-Herold.

Auf der Small-Strecke – etwa halb so lang wie der Classic-Kurs – wurde der Krumbacher Alfred Schabauer als bester Bezirksfahrer Vierter. Es siegte Luca Werani vor Markus Toniolli und Alexander Stöckl. Bei den Damen holte sich Laura Rumpl den ersten Platz, gefolgt von Stefanie Luef auf Platz zwei und Theresa Lorenz auf Platz drei.

Auf der Fun-Strecke über 16 Kilometer gab es ebenfalls einen Kirchschlager Triumph. Clemens Klösterer spulte den Parcours in unter einer Stunde ab, hatte damit schlussendlich zwei Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Elias Passet. Das Siegesstockerl komplettierte der Krumbacher Harald Pernsteiner als Dritter. Bei den Damen lieferte Nina Krones mit einer Zeit von 1:02:25 Stunden ordentlich ab. Mit Katharina Handler fuhr eine Krumbacherin auf Platz zwei. Den dritten Platz belegt Barbara Hinterberger-Kabbani vom Red Dog Racing Team.