Einmal über die Buckeln der Buckligen Welt

Über 400 Sportler waren am Wochenende bei „Bike & Run the Bugles“ dabei. „Wir sind zufrieden“, resümiert Organisator Michael Schabauer: „Sehr erfreulich war das Junior Race. Da waren sehr viele Starter aus der Umgebung dabei – insgesamt rund 100 Kinder“, freut sich der Obmann des MC Krumbach über den Andrang am Samstag.

Am Sonntag waren dann die Erwachsenen an der Reihe. Auf der Classic-Strecke (70 Kilometer) zeichnete sich ein Dreikampf an der Spitze ab. In der zweiten Runde setzte sich Christoph Mick von seinen Verfolgern ab und holte mit rund vier Minuten Vorsprung den Sieg. Der Kirchschlager Manfred Zöger landete auf Platz drei. Bei den Damen siegte Karoline Neumüller. Auf der Small-Strecke (35 km) waren Christoph Holzer und Nina Steiner erfolgreich. Über die Fun-Strecke (16 km) waren Fabian Rehberger und Nora Steiner am schnellsten. Beim Trailrun über 16 Kilometer gewannen Bernhard Ortner und Annemarie Wilhelm – 252 Mountainbiker und 70 Läufer waren im Einsatz. Kommendes Jahr feiert „Bike the Bugles“ ein rundes Jubiläum. „Es ist die 30. Auflage“, blickt Schabauer voraus: „Und es wird gleichzeitig die Staatsmeisterschaft sein, das ist bereits fix.“