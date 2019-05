Die Region Krumbach war im Rahmen der Leistungsschau diese Woche in Feierlaune, ein besonderes sportliches Highlight wartete am Samstag: Die Verhältnisse bei der 25. Auflage von Bike the Bugles waren richtig schwierig, kurz vor dem Rennstart begann es zu regnen. Der weiche Boden und die glitschigen Wurzeln beim Bergabfahren verlangten den Radsportlern volle Konzentration ab.

Zufallssieger gab es bei diesem Rennen natürlich keinen. Der Kirchschlager Manfred Zöger setzte sich, wie in den vergangenen drei Jahren, durch. Für die Classic-Strecke (65 Kilometer) brauchte Zöger gerade einmal 3:20 Stunden. Bei den Damen setzte sich Alina Reichert über die Mammut-Distanz durch.

Doch nicht nur über die lange Distanz litten die Sportler. Insgesamt 300 Fahrer gingen an den Start – die meisten auf den Strecken Small (32 Kilometer) und Fun (16 Kilometer).

Auf der Small-Strecke war Manuel Weber nicht zu biegen, er siegte in 1:47 Stunde. Beste Dame war Ulrike Burgholzer. Auf der Fun-Runde blieben U17-Fahrer Filip Lepka (57:03 Minuten) und Thomas Stamcar (59:20) unter der Stunden-Marke. Bei der Beat Yourself Challenge gewann Manuel Klinger, er verbesserte seine Zeit aus dem Vorjahr am deutlichsten (37,96 Prozent).