Wiener Neustädter Stockmayer: Der Beste der Welt

Mit zwei Siegen beim Masters-Weltcup im Mountainbike-Orienteering sicherte sich Manfred Stockmayer frühzeitig die Gesamtwertung. Bei den Rennen in Ljubljana (Slowenien) setzte sich Stockmayer auf der Mitteldistanz und im Sprint klar an die Spitze. Mit dem Punktemaximum von sieben Siegen in sieben Rennen ist dem Wiener Neustädter der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.

„Es ist schön, nach 2016 den Gesamtweltcup der Masters zum zweiten Mal zu gewinnen. Die Konkurrenz wird immer stärker, heuer sind bereits Starter aus 19 Nationen dabei.“ In zwei Wochen startet Stockmayer bei den Masters-Weltmeisterschaften in Bulgarien und hofft, dort seine Medaillensammlung erweitern zu können.

In Lajubljana wurden auch Rennen zum MTBO Austria Cup durchgeführt. Bei den Damen unter 14 siegte Lina Stockmayer an beiden Tagen, Bernhard Koiser wurde in der U21 Erster und Zweiter über die Kurzdistanz.