Käfig League kommt nach Wiener Neustadt

Seit über zehn Jahren bietet die „Käfig League“ der Caritas wöchentlich kostenlose, professionelle Fußballtrainings für Kinder und Jugendliche von acht bis 16 Jahren in Parks in ganz Wien an. Jetzt soll das Projekt auch in Wiener Neustadt etabliert werden. Dafür werden ab sofort Trainerinnen und Trainer gesucht.

„Es freut mich daher sehr, dass wir dieses Projekt in Wiener Neustadt etablieren können, bedanke mich bei der Caritas und unserem Integrationsmanager Can Grundner für die Organisation und hoffe auf zahlreiche Freiwillige, die als Trainerinnen und Trainer tätig werden wollen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger. Bewerbungen können mit Lebenslauf und Motivationsschreiben unter kaefigleague@caritas-wien.at eingereicht werden. Weitere Informationen caritas-wien.at/kaefig-league.