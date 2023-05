Volksschule Pestalozzi ist Wiener Neustädter Stadtmeister

Der Sumsi-Erima-Kids-Cup der Stadt Wr. Neustadt ging am Mittwoch in der Anemonensee-Arena über die Bühne, und das bei ziemlich unwirtlichen Bedingungen (kalt, windig, Graupelschauer). Die fünf Mannschaften ließen sich aber nichts anmerken und präsentierten den Zuschauern guten und fairen Sport mit zahlreichen (schönen) Toren. Um den Tagessieg entwickelte sich ein hartes Duell zwischen der VS Pestalozzi und der PVS Sta. Christiana. Im direkten Duell trennte man sich Unentschieden, man kam auch auf die gleiche Punktezahl, sodass am Ende das Torverhältnis entscheiden musste. 14:3 schlug 11:3, somit jubelte Pestalozzi über Platz eins. Die zweitplatzierte PVS Sta. Christiana durfte sich aber dennoch freuen, denn auch sie werden den Bezirk beim Regionalturnier am 12. Mai in Ebreichsdorf vertreten.

Den dritten Platz am Stockerl erspielte sich die VS Otto Glöckel, und das obwohl sie in allen Partien ungeschlagen blieb (drei Remis). Den vierten Platz belegte die nach Jahren der Abstinenz wieder angreifende VS Rudolf Wehrl, die einen harten Gegner abgab. Platz fünf ging an die VS Rudolf Scheicher, bei der Siegerehrung wurden deren lautstarke Schlachtenbummler mit einem Extra-Pokal geehrt.