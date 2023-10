Alle Leader blieben cool

Der Samstag war am HW-Platz mit vier Nachwuchslandesliga-Partien für alle Teams der Spielgemeinschaft 4football Wiener Neustadt reserviert.

Die U14 scheiterte beim Eröffnungsspiel gegen Traiskirchen wieder an ihrer Chancenauswertung und an der fehlenden Defensiv-Stabilität – 1:4.

U14-Duell. Patrick Rus und Phill Bebon (in weiß, v.l.) hatten mit ihrem Team gegen Traiskirchen das Nachsehen – am Ende siegten die Gäste gegen 4football mit 4:1. Foto: Bernhard Fenz

Ebenso ernüchternd war das Spiel der U15 gegen Leader Neunkirchen. Die Gäste drückten der Partie mit zwei Traumschüssen ihren Stempel auf und wehrten den angepeilten Angriff der Neustädter somit ab. Bei den Heimischen wiederum läuft das Werkl aktuell nicht wie geschmiert – so wurde auch ein Elfmeter vergeben.

U16-Stadtderby. Mika Buchleitener (r.) und 4football HW siegten gegen 4football Admira (Giovanni Sarközi, l.) 5:0. Foto: Foto: Horst Antos

In der U16 kam es zum Stadtderby zwischen Leader 4football HW und 4football Admira. 40 Minuten lang hielt der gut eingestellte Defensivblock der Admira, ein Doppelschlag vor der Pause durch Oliver Giesen ebnete dann aber den Weg zu einem letztlich klaren 5:0. Weil die Konkurrenz ebenfalls gewann, bleibt es in der U16 an der Spitze ganz eng – am Sonntag folgt nun der Hit in Traiskirchen: Zweiter gegen Ersten.

Die Führung ausgebaut hat die von Robert Zuzmann betreute 4football/U17. Mit einem nie gefährdeten 2:0-Sieg gegen Mannsdorf-Großenzersdorf bleibt die Elf makellos – sechs Punkte Vorsprung sind bereits ein schöner Polster.

U17-Spitzenspiel. Die U17 von 4football Wiener Neustadt (Leo Panis, l.) behauptete gegen Mannsdorf-Großenzersdorf ihre blütenweiße Weste. Foto: Bernhard Fenz

Aber nicht nur Wiener Neustadt war im Bezirk Schauplatz von Landesliga-Hits. In Kirchschlag trafen sich die beiden U14-Topteams der SPG Kirchschlag und der SPG Bad Fischau-Brunn zum Schlager der Runde. Zur Pause führten die Gäste aus Bad Fischau noch, nach Wiederbeginn sorgte Thomas Stocker mit einem lupenreinen Hattrick für die Entscheidung. Am Ende jubelten die Kirchschlager, die schon am Mittwoch gegen Ebreichsdorf nachlegen können, über einen 3:1-Erfolg.