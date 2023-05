Skaterhockey bis Taekwondo

Im Vorjahr gab es das spusu Camp das erste Mal. Heuer wird das Projekt auf weitere Standorte ausgerollt, unter anderem auch nach Wiener Neustadt. Von 21. bis 25. August können Kinder in der Europaschule in verschiedene Sportarten hineinschnuppern — Fußball, Futsal, Flag Football, Rugby, Inline-Skaterhockey, Tennis und Taekwondo stehen am Programm. Für die Teilnahme braucht es eine Begeisterung für Sport und gewisses Talent, eine Mitgliedschaft in einem Verein ist keine Voraussetzung. Die Kosten pro Kind belaufen sich auf 179 Euro. Mehr Infos gibt es online auf spusu.sportcamp.at.