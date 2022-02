Wiener Neustadt ist Eiskunstlauf-Talenteschmiede

Ordentlich heiß wurde es am Sonntag am Eislaufplatz in der Wiener Neustädter Giltschwertgasse. Gleich 80 Aktive brachten das Eis zum Glühen. Am Vormittag präsentierten der Nachwuchs und die Hobbyläufer einzelne Elemente wie Rollerschritt, Frosch oder etwa Dreierschritt. Abends zeigten die Fortgeschrittenen und Leistungsläufer ihr Kürprogramm mit beispielsweise Axel, Doppel-Salchow oder Sprungkombinationen.

Vereinsmeisterin wurde die 14-jährige Hanna Raith. Mit ihrer Kür zur Musik von „Die Schöne und das Biest“ lief die Wiener Neustädterin auch schon national zu Spitzenplätzen. Sogar am Vormittag des selben Tages gewann sie bei der Landesmeisterschaft von Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg in Gmunden ihre Gruppe. Raith ist nicht das einzige vielversprechende Talent. Top Drei-Plätze bei österreichweiten Wettkämpfen holten auch Katja Raith (neun Jahre), Anita Klein (elf), Sammy Jo Iser (zwölf), Elena Baumann (15) und Maya Kovacs (16).