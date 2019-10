Ex-Mödling Rangers Headcoach Armin Schneider und seine sieben Vorstandskollegen haben in diesem Sommer die Mustangs, einen neuen American Football-Club, aus der Taufe gehoben. Nun haben die Mustangs ihre Heimat gefunden, gespielt wird zukünftig am Sportplatz in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt Land).

„Für uns Mustangs war es wichtig einen exklusiven und ausbaufähigen Standort zu finden. Dank der tollen Unterstützung der Stadtgemeinde Ebenfurth und der bestehenden Infrastruktur, war die Entscheidung sich dort niederzulassen relativ einfach.“ freut sich Mustangs-Obmann Armin Schneider.

Für alle Interessierten wird es am 12. Oktober (15 Uhr) eine Kick off-Veranstaltung. geben, inklusive Infos zum Verein, Rahmenprogramm und Schnuppertraining.

