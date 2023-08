Neugründung Lanzenkirchen hat wieder einen Tennisverein

Sascha Tasch, GR Philipp Simpliceanu, Obmann Christian Radinger, Peter Förstl, Andreas Prinz, Andreas Fingerlos bei der ersten Probepartie am Tennisplatz. Foto: Gemeinde Lanzenkirchen

Werbung

D ie Neueröffnung des Tennisvereins findet am 2. September ab 15 Uhr direkt am Tennisplatz bei der Drosselgasse in Lanzenkirchen statt.

Jetzt ist es so weit: Lanzenkirchen bekommt einen Tennisclub. Ab Herbst kann in Lanzenkirchen auf drei Tennisplätzen vereinsmäßig Tennis gespielt werden. Freiwillige Lanzenkirchner Sportbegeisterte revitalisierten die vorhandenen Tennisplätze der Familie Mühlendorfer. Der Spielbetrieb findet direkt hinter dem Gasthof Mühlendorfer statt, Eingang ist über die Drosselgasse. Christian Radinger wird der Obmann des neuen Vereins, Gemeinderat Philipp Simpliceanu unterstützt tatkräftig. „Es freut mich, dass Lanzenkirchen die Sportgemeinde der Region ist. Neben dem erfolgreichen SCW Fußball Lanzenkirchen stehen wir nun mit dem Tennisclub in den Startlöchern. Und Lanzenkirchen ist sportlich. Wir sind bei der spusu Gemeindechallenge wieder auf Rang 1, das Voting läuft jedoch noch“, so Bürgermeister Bernhard Karnthaler. Die Neueröffnung des Tennisvereins findet am 2. September ab 15 Uhr direkt am Tennisplatz bei der Drosselgasse in Lanzenkirchen statt. Alle Tennisbegeisterten und deren Freunde sind herzlich eingeladen, für das leibliche Wohl ist gesorgt.