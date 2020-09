Die erste Niederlage saß: Aus einer 18:12-Pausenführung gegen Dornbirn wurde am Ende eine 29:32-Pleite. Die Devise bei Wiener Neustadts WHA-Damen hieß nach vorne schauen und sich auf das nächste Duell mit einem Ländle-Club vorbereiten.

Der Auftakt gegen Feldkirch hätte aus Wiener Neustädter Sicht kaum besser sein können. Die Girls aus der Allzeit Getreuen setzten sich Schritt für Schritt ab.

Vor allem Carina Stockhammer zeigte sich in der Anfangsphase treffsicher, zeichnete sich für die ersten vier Treffer der Heimischen verantwortlich, doch auch Kim Gander, Sophie Novak, Sandra Radulovic und Melanie Krautwaschl erzielten Tore. Nach etwas mehr als 20 Minuten verwertete Berina Alagic zum 11:5. Es sollte die höchste Wiener Neustädter Führung bleiben.

Feldkirch wird immer dominanter

Der Grund dafür: Es kam Sand ins Getriebe der Gastgeberinnen. In den letzten neun Minuten des ersten Durchgangs gelang kein Treffer mehr. Feldkirch verkürzte auf 11:9, ging mit einem Aufwind in die Pause. Nach dem Seitenwechsel setzte sich der Trend fort. Die Vorarlbergerinnen glichen prompt auf 11:11 aus.

Bis 16:16 bleib die Begegnung ausgeglichen. Doch dann schlichen sich bei Wiener Neustadt immer mehr Fehler und Unkonzentriertheiten ein. Im Spielaufbau wurden Bälle leichtfertig verschenkt, die wenigen Abschlüsse gingen meist ans Metall, vorbei oder wurden zur Beute der gegnerischen Torfrau.

Feldkirch blieb hingegen auf beiden Enden des Platzes solide, verwertete die Chancen zu einem hohen Prozentsatz, was auch daran lag, dass die Wiener Neustädter Deckung nicht mehr so souverän agierte, wie über weite Strecken der ersten Hälfte. Feldkirch erzielte alleine in Hälfte zwei 20 Tore, ging damit als klarer 29:21-Sieger nach Hause.