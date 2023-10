Österreichs beste Ninjas kommen nach Wiener Neustadt

Geschicklichkeit, Ausdauer und Kraft: Das vereint die Sportart Ninja, die sich durch die TV-Show „Ninja Warriors“ auch in Österreich immer größerer Beliebtheit erfreut. Als Teildisziplin des Modernen Fünfkampfs soll Ninja ab 2028 auch Teil der Olympischen Spiele sein. Bereits am 11. November gibt es im Ninja Tempel in Wiener Neustadt die erste Ö-Meisterschaft in der spektakulären Sportart. „Ninja hat sich in den vergangenen Jahren schnell und sehr gut entwickelt, nun gilt es den nächsten Schritt zu machen“, meint Sportunion-Vorstandsmitglied und Organisatorin Pamela Forster: „Die Sportunion hat in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Ninja-Wettkämpfen Erfahrungen als Veranstalterin gesammelt und übernimmt deshalb die Organisation der Meisterschaften. Mit der neuen Halle in Wr. Neustadt haben wir eine perfekte Location gefunden.“

„Mit den Ninja-Meisterschaften und dem neu eröffneten Ninja-Tempel wird die Sportszene Wiener Neustadts noch einmal um eine tolle und moderne Facette reicher. Mit rund 130 Sportvereinen in 60 Sportarten sind wir hier ja sowohl im Breiten- als auch Spitzensport hervorragend aufgestellt. Ich heiße den Ninja-Sport herzlich in Wiener Neustadt willkommen und wünsche eine erfolgreiche Meisterschaftspremiere“, blickt ÖVP-Sportstadtrat Philipp Gruber auf die Meisterschaften.

Bei der Meisterschaft wird es eine Qualifikation und eine Finalrunde geben. Wer den Parcours am schnellsten absolviert, ist Österreichischer Meister. Wenn keiner den gesamten Parcours schafft, gewinnt der, der am weitesten gekommen ist. Es sind Wertungen für Männer und Frauen in der Allgemeinen Klasse und in den Nachwuchsklassen (Jahrgang 2008 und jünger) geplant. Die Teilnahme steht allen offen, Nicht-Österreicher werden am Ende aus der offiziellen nationalen Wertung genommen. Alle Information und die Anmeldung zur Veranstaltungen finden Sie auf ninja.sportunion.at