Österreichische Ninja-Meisterschaft in Wr. Neustadt: Starterfeld steht

Die Anmeldung für die ersten österreichischen Ninja-Meisterschaften am 11. November ist sowohl im Nachwuchsbereich als auch in der Allgemeinen Klasse geschlossen, das stark besetzte Teilnehmerfeld steht. Es gibt bereits eine Warteliste für das von der Sportunion veranstaltete Event im Ninja Tempel. Bei Ausfällen werden zuerst Sportler nachnominiert, die in der Vergangenheit bei Ninja-Bewerben gute Platzierungen erreichen konnten. Für die Allgemeine Klasse sind 50 Teilnehmer zugelassen, für den Nachwuchsbereich sind es 30.

Die Allgemeine Klasse ist dabei mit zahlreichen Namen gespickt, die bereits in den österreichischen und deutschen “Ninja Warrior”-TV-Shows oder bei anderen großen Ninja-Wettkämpfen absolute Top-Leistungen gezeigt haben. Unter anderen zum Favoritenfeld gehören Marlies Brunner, Georg Erlinger, Andrea Forstmayr, Christoph Hesse, Patrick Kalman, Fabian Mayr, Nico Scheicher, Andy Schlegl, Stephan Schmid und Shariq.

Wildcards für Youngsters

Außerdem wurden auch Wildcards an zwei Teilnehmer des Young-Athletes-Programms vergeben, die sich bei einer internen Challenge unter jungen Leistungssportler in der Sportsarea Grimming durchsetzen konnten. Einerseits an die 15-jährige Johanna Obermayr, die Tagesbestzeit im Parcours hinlegte, und andererseits auch an den ebenfalls 15-jährigen Felix Haizinger. Sollten sie ihre Wildcards in Anspruch nehmen, steigt die Zahl der Teilnehmer um zwei weitere Athleten. Starten würden beide in der Allgemeinen Klasse, denn aufgrund der hohen Anmeldezahlen für die Nachwuchsklassen N1 (Jahrgänge 2012 und 2013) und N2 (2010 und 20211) gab es für die Altersklasse N3 (2008 und 2009) wenige Anmeldungen.

Die Klasse N3 wird deshalb in die Allgemeine Klasse integriert und kann dort um den Titel kämpfen. Zusätzlich gibt es für die besten Rookies (bis Jahrgang 2006) eine neue Sonderwertung. „Wir freuen uns sehr, dass die Meisterschaften in der Ninja-Szene derartig positiv aufgenommen wurden und wir ein volles Starterfeld mit vielen der besten österreichischen Ninja-Sportlerinnen und -Sportlern vorweisen können. Es stehen spannende und vor allem sportlich hochwertige Wettkämpfe in einer komplett gefüllten Halle bevor. Das Rahmenprogramm wird spektakulär und bietet jede Menge Ninja-Action zum Ausprobieren”, sagt Organisatorin Pamela Forster.

Großes Zuschauerinteresse

Denn auch bei den Zuschauern ist die Hallenkapazität erschöpft. Insgesamt wurden 150 kostenlose Tickets an Personen vergeben, die sich über ein Formular auf ninja.sportunion.at angemeldet haben. Diese können mit garantiertem Einlass in die Halle rechnen. Alle anderen können nur dann eingelassen werden, wenn in der Halle noch ausreichend Platz ist. Die Anmeldung ist grundsätzlich geschlossen. Ausnahmen werden für Angehörige gemacht, deren Kinder in der Nachwuchsklasse gemeldet sind oder für die Rookie-Wertung in Frage kommen, die bislang kein Ticket gelöst haben.