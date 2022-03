Ehrung für Wr. Neustädter Sportler

Werbung

Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause war’s wieder so weit: Über den Dächern von St. Pölten – im HYPO Panorama Saal – lud die NÖN die Bezirkssportler zur großen Gala. Sportlandesrat Jochen Danninger, NV-Regionaldirektor Gerald Haselbacher, NÖN-Herausgeberin Sonja Planitzer und Chefredakteur Walter Fahrnberger überreichten die begehrten Trophäen.

Launig durch den Abend führte die langjährige Rapid-Stimme, der Groß-Sieghartser Andy Marek, am Klavier begleitete Dieter Kolbeck durch den Abend. Eingeheizt wurde dem Publikum auch von Hanna Zöchbauer und Andrej Krunic – die beiden „Tanzsterne“ hatten 2021 bei „NÖN sucht das größte Talent“ für einige Furore gesorgt.

220 Nominierte in 62 Sportarten

„Der Sport spielt für die NÖN eine ungemein wichtige Rolle“, betonte NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger. „Welche Breite und welche Vielfalt wir abbilden, zeigen schon zwei Zahlen: 220 Sportler aus unglaublichen 62 verschiedenen Sportarten waren für diese Wahl nominiert.“ Insgesamt 275.785 Stimmen wurden – begleitet von einem heuer erstmals praktizierten Registrierungssystem – auf NÖN.at abgegeben.

Sportlandesrat Jochen Danninger blickte in seiner Ansprache auf ein „wahnsinnig erfolgreiches Sportjahr unter schwierigen Bedingungen“ zurück. 2022 seien nun auch wieder Sportveranstaltungshighlights möglich – wie etwa der Wachau-Marathon oder der Triathlon in St. Pölten. „Die Gala der NÖN-Sportlerwahl macht da einen Anfang. Danke, dass die NÖN den Sportlern eine Bühne bietet – an diesem Abend und Woche für Woche in den Lokalausgaben.“

Im Bezirk Wiener Neustadt fiel die Wahl bei den Damen auf Handballerin Carina Görg, die mit ihrer Routine und Qualität auf dem Parkett die Roomz Jags WV anführt. Bei den Herren setzte sich Ferdinand Obed gegen die namhafte Konkurrenz durch – der beste Schlagmann der abgelaufenen Bundesliga-Saison und Teamspieler nahm auch diese Ehrung mit nach Hause.