Wahl biegt im Bezirk Wiener Neustadt auf die Zielgerade

Jeder Klick zählt! Fünf Sportlerinnen und fünf Sportler aus unserer Region rittern um den begehrten Titel. Und noch bis 4. Februar können Sie auf nön.at/sportlerwahl für Ihren Favoriten abstimmen.

Im Bezirk Wiener Neustadt zeichnen sich derzeit Zweikämpfe um den Sieg ab. Bei den Herren liegt Baseballer Ferdinand Obed in Front. Er könnte damit in die Fußstapfen von Teamkollegen Moritz Scheicher treten, der den Titel vor zwei Jahren eroberte. Eishockey-Crack Tim Geifes befindet sich allerdings noch in Schlagdistanz und könnte mit einem Schlussspurt vorbeiziehen. Bei den Damen führt derzeit Handballerin Carina Görg, auch sie könnte auf der Zielgeraden noch abgefangen werden. Schärfste Konkurrentin: Lauf-Ass Marie Glaser.

Wir suchen nicht nur die beliebtesten Sportler, sondern auch die unschätzbaren Helfer im Hintergrund. Per Online-Formular auf nön.at können Sie Ihre „Gute Seele des Sports“ (bitte samt Begründung) vorschlagen.