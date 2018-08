Über 1.000 Golfer kämpfen bei den Österreichischen Meisterschaften jedes Jahr um Aufstieg, Abstieg und natürlich die Meistertitel. Die Titelkämpfe fanden heuer im GC Erzherzog Johann in Maria Lankowitz statt. Der GC Föhrenwald ist in der Allgemeinen Klasse sowohl bei den Damen, als auch bei den Herren im ersten Flight vertreten. Die Damen sollten zum wiederholten Male Silber holen, die Herren als Vierter ganz knapp am Podium vorbei schrammen.

Große Medaillenhoffnungen hegten die GCF-Damen schon im Vorfeld. Nicht nur, weil sie auch schon im Vorjahr Silber mit nach Hause nahmen. Mit Profi Markus Habeler holten sie sich das derzeitige Föhrenwalder Aushängeschild als Coach ins Team. Zum Auftakt feierten die Föhrenwalder einen souveränen Sieg gegen den GC Wien (3,5:1,5). Die Siege holte der Vierer Michaela Gasplmayr/Lena Kowald, Elissa Tschachler und U18-Staatsmeisterin Katharina Steffl. Ex-Proette Tina Schneeberger steuerte ein Unentschieden zum Ergebnis bei.

Die Föhrenwalder Herren verpassten im vergangenen Jahr das Halbfinale und wurden Fünfte. Heuer sollte es zum Auftakt besser laufen. Der GC Murhof wurde mit 4:3 in die Schranken gewiesen. Der Vierer Philipp Magnusson/Maximilian Borns, Maximilian Lechner und Noah Hermanek schrieben die ersten drei Siege für den GC Föhrenwald an. Die Entscheidung brachte Clemens Fürndraths Sieg am ersten Extra-Loch.

Föhrenwalder werden zum Murhof-Schreck

Weniger Glück hatten die Föhrenwalder in ihrem Halbfinale. Gegen den GC Linz setzte es eine 2:5-Pleite, dabei gingen drei Partien in die Verlängerung. Für die Föhrenwalder Punkte sorgten diesmal Lechner (Sieg) und Hermanek und Jan Kienbichl (jeweils Remis). Bei den Damen setzte sich der Erfolgslauf währenddessen fort. Sie besiegten Murhof mit 3:2 – ähnlich knapp wie die GCF-Herren in ihrem Viertelfinale. Den Weg zum Aufsteig ebneten, wie in Runde eins, Steffl, Tschachler und Gasplamyr/Kowald.

Mit dem Gold-Coup sollte es aber wieder nichts werden. Gegen den Diamond Country Club war im Finale nichts zu holen. Schneeberger und Tschachler teilten ihre Partien – Endstand 1:4 und erneut Silber. Mit einer Niederlage endete die Mannschaftsmeisterschaft auch für die Föhrenwalder-Herren. Der Staatsmeister-Club des Jahres 2015 verloren das kleine Finale gegen den GC Am Mondsee mit 2,5:4,5 (Siege: Fürndrath, Benjamin Roth/Rainer Borns junior, Remis: Kienbichl).