Kids navigieren durch die Johannesbachklamm

Die Schulnoten sind schon alle eingetragen, am vergangenen Dienstag ging‘s in der Johannesbachklamm unter der Organisation von „FUN Orienteering NOe“ bei der Schulmeisterschaft zur Sache. Nachdem die Veranstaltungen währendder letzten beiden Jahre – Corona-bedingt – ausgefallen waren, präsentierte sich das Laufgelände am östlichen Teil des Eichbergs von seiner sonnigen Seite. Über 160 Schülerinnen und Schüler aus zwölf Schulen nutzten dieses Angebot. Treffpunkt war der Stockschützenplatz am Eingang zur Klamm.

Die Kategorien „Unterstufe bzw. Oberstufe“ – jeweils männlich und weiblich – sowie eine Schnupperklasse standen zur Auswahl. Nach dem Marsch durch die Klamm erreichten die Wettkämpfer den Startplatz oberhalb des ehemaligen Gasthauses Gerhartl. Gestartet wurde im Einzelstartverfahren – somit musste jeder Teilnehmer eigenständig mit der neuen Orientierungslaufkarte im Maßstab von 1:5.000 und einem Kompass seinen Weg durch das Gelände finden.

Mittels elektronischer Chips wurden die einzelnen Kontrollpunkte markiert und im Ziel am PC überprüft. Bei durchwegs sehr guten Leistungen fielen die Entscheidungen oft sehr knapp aus. Aber natürlich gab es auch die klassichen Orientierungslauf-Fehler: Einige Schüler wählten den anderen Weg, nahmen die falsche Abzweigung und waren somit für die vorderen Plätze kein Thema mehr.