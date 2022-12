In der Krammer-Halle fliegt wieder der Ball

Werbung

Rund zehn Jahre ist her, dass in der Wiener Neustädter Krammer-Halle Winter für Winter die gelbe Filzkugel flog. Seitdem lag die Halle in der Wiener Straße (sportlich) brach. Zwischenzeitlich zog 2019 Franz Lechner mit seinem „Sozialkaufhaus Wiener Neustadt“ samt Flohmarkt hier ein.

Nun wird in der Halle aber wieder das Racket geschwungen, statt Tennis wird nun aber Padel gespielt. Das Team der Padelzone – die auch die Padel-Anlage Sprungart in Steinabrückl betreibt – baute die Halle in den letzten drei Monaten um. Es entstanden sechs klassische Padel-Courts (Padel wird im Regelfall Zwei-gegen-Zwei gespielt), so wie ein Single-Court. Damit ist die „Arena 27“, wie die Krammer-Halle in Anlehnung an Wiener Neustadts Postleitzahl 2700 nun heißt, die größte Indoor-Padel-Anlage in Niederösterreich. Geöffnet ist die Padel-Halle täglich von 7 bis 23 Uhr, auch an Feiertagen. Mehr Informationen finden Sie online unter padelzone.at/arena27.

Die Arena 27 ist die zweite Padel-Anlage im Stadtgebiet. Bereits im Sommer eröffneten die Outdoor-Plätze von Padel 8 am Achtersee, neben dem Restaurant Himmelblau. Padel ist eine Rückschlagsport und verbindet Elemente des Tennis und des Squashs. Der aus Spanien stammende Sport gilt aktuell als schnellstwachsender Sport der Welt.