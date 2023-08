Lokalmatador gewinnt bei Wiener Neustädter Padel-Turnier

Die erste Padel 8 Championship powered by Himmelblau stand am Sonntag im Padel 8 am Wiener Neustädter Achtersee an. Beim APU Advanced-Turnier ging der Turniersieg an Lokalmatador Michael Farkas und Hannes Schiebendrin. Die Nachwuchsspieler Moritz Schneeberger und Jonas Pichlbauer lieferten eine Talentprobe ab, scheiterten erst im Semifinale.