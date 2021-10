In der Padel Zone Wien matchten sich Österreichs beste Senioren um die nationalen Meistertitel. In der Altersklasse 45+ kämpften sich die beiden TFV Markt Piesting-Spieler Martin Glanzer und Gernot Prammer ins Finale. Das Endspiel gegen die beiden Mattersburger Manfred Ollram und Gerald Huber entwickelte sich dann zu einem echten Krimi. Das Piestinger Duo setzte sich mit 6:3, 6:7, 10:8 durch. Für Glanzer/Prammer war es der bisher größte Erfolg in ihrer Padel-Karriere.

Der Ö-Meistertitel war nicht der einzige Erfolg der Piestinger Padel-Asse in jüngster Vergangenheit. Das TFV-Bundesliga-Team rund um Mannschaftsführer Kurt Breitenfellner sicherte sich im Padeldome Wien den ersten Platz.