Auftakt zu Apropos Pferd in der Wiener Neustädter Arena Nova

Dressur und Springen auf Drei-Sterne-Niveau, eine Hallenvielseitigkeit, 164.000 Euro Preisgeld, drei Weltranglistenspringen und der mit 52.600 Euro dotierte Große Preis vom Sportland Niederösterreich, der eine Wertungsprüfung der Bemer Riders Tour ist, versprechen abwechslungsreichen Pferdesport auf höchstem Niveau im Rahmen der 30. Apropos Pferd, Österreichs größter und beliebtester Pferdesportmesse.

Zum zweiten Mal fungiert der Heeresreitsportverein der Theresianischen Militärakademie unter der Leitung von Oberstleutnant Roland Pulsinger als Veranstalter des Messeturnieres mit rund 200 Pferden, welches heuer erstmals alle drei Olympischen Disziplinen (Dressur, Springen und Vielseitigkeit) umfasst.

EM-Medaillengewinner führt Starterfeld an

Das Starterfeld des mit 132.000 Euro dotierten Springturnieres auf Drei-Sterne-Niveau wird angeführt von niemand Geringerem als Max Kühner, der gemeinsam mit dem österreichischen Team heuer sowohl EM-Team-Bronze als auch den Sieg im EEF Nations Cup-Finale nach Österreich geholt hat. Der Wahl-Österreicher kommt mit seiner ganzen Familie nach Österreich, denn auch seine älteste Tochter, die 14-jährige Jolie Marie ist bereits eine sehr erfolgreiche Springreiterin und gewann heuer in Gorla Minore (ITA) bei den Nachwuchs-Europameisterschaften der Springreiter Team-Gold und Einzel-Bronze für Deutschland.

Der Österreichische Staatsmeister Jörg Domaingo (Grand Prix-Sieger 2000) steht ebenso auf der Nennliste wie der zweimalige Sieger im Großen Preis vom Sportland Niederösterreich in der Arena Nova, Dieter Köfler (1998 und 2007) oder Stammgäste wie Bianca Babanitz oder Markus Saurugg, welcher beim nationalen Turnier am vergangenen Wochenende bereits sehr erfolgreich am Start war. Mit den deutschen Springreitern Patrick Stühlmeyer, Michael Viehweg und Hans-Dieter Dreher sind die auch die drei Bestplatzierten in der Zwischenwertung der Bemer Riders Tour am Start, um ihre Ausgangsposition für das Finale in Neumünster im Februar 2024 zu stärken.

Olympiasiegerin im Viereck

Erstmals gibt es im Rahmen der Apropos Pferd auch internationalen Dressursport auf Drei-Sterne-Niveau zu sehen mit Grand Prix (Donnerstag, ca. 16 Uhr), Grand Prix Spezial (Freitag, ca. 16 Uhr) und Musikkür (Samstag, ca. 16 Uhr) zu sehen. Das neunköpfige Starterfeld wird angeführt von Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl (GER) und der zehnjährigen Oldenburger Stute Forsazza de Malleret. Für Österreich reist unter anderem die frisch gebackene Vize-Staatsmeisterin Isabella Willibald mit ihrem Meisterschaftspferd Richterhofs Farbenfroh aus der Steiermark an.

Die Hallenvielseitigkeit um den Preis der Theresianischen Militärakademie findet am Samstagabend um ca. 21 Uhr 30 statt und das Große Showprogramm in Halle 1 anlässlich 30 Jahre Apropos Pferd gibt es täglich von Freitag bis Sonntag um 19, 18 bzw. 16 Uhr zu sehen.