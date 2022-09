Countdown für Apropos Pferd in der Wiener Neustädter Arena Nova

Werbung

Ein neuer Veranstalter, der Heeresreitsportverein der Theresianischen Militärakademie, wird das internationale Springturnier für rund 200 Pferde ausrichten. Top Reiter-Pferde-Paare haben sich bereits angekündigt, die österreichische WM-Teilnehmerin Bianca Babanitz, der amtierende Staatsmeister Markus Saurugg oder auch der Sieger der OEPS Austrian Riders Tour 2022 Matthias Hartl wollen um den Sieg reiten. Zu gewinnen gibt es in den internationalen Springen insgesamt 94.000 Euro an Preisgeld. Zwei Weltranglistenspringen bringen zusätzlich Punkte. Highlight ist am Sonntag, den 9. Oktober ab 13 Uhr die Bemer Riders Tour um den Preis vom Sportland Niederösterreich mit einer Gesamtdotation von 35.000 Euro.

Bemer Riders Tour erstmals in Österreich

„Wir freuen uns sehr, heuer die renommierte Bemer Riders Tour beim CSI Arena Nova begrüßen zu dürfen. Die Bemer Riders Tour ist eine Turnierserie mit acht Stationen in Deutschland, Belgien und Holland und heuer eben auch in Österreich. Top Reiter-Pferd-Paare haben sich bereits angekündigt, um das Publikum zu begeistern“, freut sich Turnierleiter Oberstleutnant Roland Pulsinger den Besuchern der Apropos Pferd 2022 Spitzen-Springsport bieten zu können.

Finalentscheidungen in zwei NOEPS Landescups

Darüber hinaus warten im NOEPS Landescup NÖ Rider of the year powered by Böckmann Center Auer ein Preisgeld von 12.000 Euro und ein Pferdeanhänger der Firma Böckmann Auer Center auf die Finalteilnehmer und 5.000.- EUR Extrapreisgeld auf die Finalteilnehmer im kpp consulting Springcup 2022. Weitere Infos unter https://www.arenanova.com/messe/id.147