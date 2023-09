Der Probegalopp in der Wiener Neustädter Arena Nova

Zum ersten Mal werden in diesem Jahr die Finali der NOEPS Landescups Springen in der Halle ausgetragen. Als „Warm-Up“ für das internationale Messeturnier im Rahmen der „Apropos Pferd“ in der Arena Nova (5.-8. Oktober) wird zum ersten Mal im Vorfeld ein dreitägiges, nationales Spring-Turnier, von Freitag bis Sonntag stattfinden.

Mehr als 230 Pferde werden in der Arena Nova erwartet. Niederösterreichs beste Springreiter werden geschlossen am Start sein, darunter alle amtierenden niederösterreichischen Landesmeister im Springreiten. Start- und Ergebnislisten