Deutscher Dreher gewinnt Großen Preis des Sportland.NÖ in Wr. Neustadt

Am Ende eines spannenden Pferdesportwochenendes mit insgesamt 500 Starts trug sich die Nummer 26 der Springsportwelt, Hans-Dieter Dreher (GER), welcher vergangene Woche in Barcelona mit dem deutschen Team den Sieg im Nationenpreisfinale geholt hatte, in die ewige Bestenliste des CSI Arena Nova ein. Der mit 52.600 Euro dotierte Große Preis vom Sportland NÖ war nicht nur ein Weltranglistenspringen, sondern gleichzeitig auch die 7. Wertungsrunde der Bemer Riders Tour und wurde als internationale 3-Sterne Springprüfung mit Siegerrunde über eine Höhe von 1,55 m ausgetragen.

Top-Sieben schafften es ins Stechen

Die sieben besten Paare aus dem Grundumlauf gingen in die Siegerrunde, darunter auch der „fliegende Grieche“ Angelos Touloupis, der zu dem Zeitpunkt bereits vier Siege auf seinem Konto hatte oder eben Routiniers wie Hans Dieter-Dreher, Michael Viehweg und Jur Vrieling. Mit zwei fehlerfreien Runden und einer Zeit von 34,67 Sekunden sicherte sich Hans Dieter Dreher auf dem 14-jährigen französischen Wallach Vestmalle des Cotis nicht nur den Sieg im Großen Preis vom Sportland Niederösterreich und damit 13.000 Euro Siegesprämie, sondern katapultierte sich auch an die Spitze der Zwischenwertung der Bemer Riders Tour.

„Ich bin natürlich superhappy, ich habe mich das ganze Wochenende nur auf den Großen Preis konzentriert. Mein Pferd sprang wirklich fantastisch und ich konnte dadurch noch die letzten Sekunden rauskitzeln“, resümiert der erfahrene Sieger im Anschluss an das Springen. „Vielen Dank an das Veranstalterteam für dieses tolle Turnier. Die große Herausforderung hier ist ja die „Größe“ der Halle, aber der Parcourschef hat heute einen tollen Job gemacht.“

Jörg Domaingo wurde in der Arena Nova der beste Österreicher. Foto: HORSIC.com, Andras Petyus

Auf Platz zwei im Großen Preis vom Sportland Niederösterreich standen der niederländische Routinier Jur Vrieling und Griffin van de Heffinck mit einem Siegerrunden-Ergebnis von Null Fehlerpunkten in einer Zeit von 35,94 Sekunden. „Es war eine super Veranstaltung, das einzige Problem war, dass Hansi hier war“, lachte der zweitplatzierte Jur Vrieling, der seit vielen Jahren Stammgast in der Arena Nova ist und weiter auf den Grand Prix-Sieg warten muss.

Die 25-jährige Sophie Hinners (Deutschland) komplettierte das Podium (0/36,60). Für das beste österreichische Ergebnis sorgte Staatsmeister Jörg Domaingo, welcher mit Lady d’Elle Kes Rang neun (4 Fehlerpunkte/62,20 Sekunden) belegte vor Max Kühnerauf EIC Daloubet (4/63,94) und Dominik Juffinger mit Diachacco (4/65,02).