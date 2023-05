Heimsieg für Bad Fischau

Insgesamt 7 NOEPS Landescups Springen mit einer Gesamtdotation in Geld- und Sachpreisen von 52.615 Euro gibt es 2023. Der Auftakt der NOEPS Cupturniere fand traditionell im Reitzentrum Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wr. Neustadt) statt und das Heimteam Bad Fischau durfte sich am Sonntag im EPP Vereinscup über einen Heimsieg freuen!

Der Cupreigen startete am Freitag, den 5. Mai mit der mit 5400 Euro dotierten SanoVet Jungpferdetrophy, die Patrick Prömer (RK Stössing | Bezirk St. Pölten) und der 6-jährige Holsteiner Geyer’s Unbreakable in fehlerfreien 65,80 Sekunden für sich entscheiden konnte vor Bogdan Mrowka (RC Schloss Kröllendorf | Bezirk Amstetten) mit He Man Van De Vijfheide Z und Avatar.

Siege gehen nach Stössing und Lassee

In der ersten EQUIVA Trophy der Saison ging der Sieg an den RK Stössing (Bezirk St. Pölten), denn Lilly-Julia Breuner und ihr österreichisches Warmblut Ginger. Auf den Plätzen zwei und drei standen Florian Slansky von der LRG Etsdorf (Bezirk Krems) und Yana Chelsea Hatz aus Lassee (Bezirk Gänserndorf).

Den Lizardo Ponycup aus zwei Pony-Stilspringprüfungen mit der Höhe 70 und 95 cm dominierte Livia Schranz vom Reitsportverein Lassee (Bezirk Gänserndorf) mit ihrem Pony Harold B mit Wertnoten von 8,2 und 8,8 vor Stella Keglovics vom Team Semper Salio (Bezirk Baden) und Lilly Ellen Aschauer-Schaub vom Gut Hinterberg im Bezirk Amstetten.

Wernard top beim Amateurcup

33 Paare hatten sich in die Startliste vom ERREPLUS Amateurcup eingetragen, 15 blieben fehlerfrei. Der Sieg ging mit der schnellsten Zeit von 56,57 Sekunden an Philipp Wernard (Reitteam Insieme Karnabrunn | Bezirk Korneuburg) und Sparkling Diamond vor Adina Neuretter mit Fierenze (Team Semper Salio | Bezirk Baden) und Lena Zeitlinger mit Chacco Blue (ebenfalls vom Reitteam Insieme Karnabrunn). Die beiden holten außerdem am Sonntag im erstmals ausgetragenen und mit stattlichen 20.300 Euro in Sachpreisen dotierten WePoMo Cup über eine Höhe von 115 cm den Sieg mit einer tollen, fehlerfreien Runde in 56,29 Sekunden. Auf Platz zwei und drei standen in diesem Cup mit Anna Sophia Kaltenbrunner und Nicole Kerschner erneut zwei Reiterinnen vom Reitklub Stössing (Bezirk St. Pölten).

Heimsieg im Vereinscup

Neun Teams waren im hochdotierten EPP Vereinscup am Start. Nach den insgesamt sechs Teilbewerben über die Höhen von 95cm, 105cm und 115cm sicherten Eva Hasieber, Sarah Catomio, Corina Gallei, Jasmin Kupferschmidt, Michael Rösch jun, und Lisa Gamsjäger die Siegesprämie von 1.200 Euro für Bad Fischau als einzige fehlerfreie Mannschaft. Die Gesamtsieger aus 2022, das Team Stössing gewann 900 Euro für den 2. Platz. Dritte wurde das Team aus Lassee.

Den insgesamt dritten NOEPS Cupsieg für den RK Stössing sicherte dann am Sonntagnachmittag erneut Patrick Prömer. Im Sattel seiner österreichischen Warmblutstute Mylida gewann er den anspruchsvollen kpp consulting Cup über eine Höhe von 125 cm mit dem einzigen fehlerfreien Ritt (0/75,15 Sekunden). Mit seinem zweiten Pferd Geyer’s Unbreakable wurde er in dem mit mehr als 6500 Euro dotierten Cup außerdem Vierter. Auf Platz zwei standen Werner Magyer (Teiritzhof | Bezirk Korneuburg ) auf Nymphea VD Donkhoeve mit 1,25 Zeitfehlern. Dritte wurden Richard Grün und Cassin vom Gestüt Geyer (Heiligenkreuz | Bezirk Mödling) mit 1,5 Zeitfehlern.