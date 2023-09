Olympiasiegerin kommt in die Wiener Neustädter Arena Nova

So zahlreich war die internationale Elite schon lange nicht mehr in Wiener Neustadt vertreten. Beim Springen und in der Dressur geben sich internationale Stars die Klinke in die Hand. Ab 5. Oktober läuft die 30. Ausgabe der Pferdemesse „Apropos Pferd“. Das sportliche Highlight ist die Entscheidung beim Großen Preis des Sportland.NÖ am 8. Oktober. Angeführt wird das namhafte Teilnehmerfeld von Österreichs Nummer eins Max Kühner. Der Weltranglistenelfte holte mit der rot-weiß-roten Equipe gerade erst Team-Bronze bei der Europameisterschaft. In der Arena Nova bekommt er Konkurrenz aus Deutschland. Mit Dieter Dreher und Patrick Stühlmayer kommen die Nummer zwei und drei der Bemer Riders Tour.

Deutscher Dressur-Star und Vielseitigkeit in der Halle

Im Rahmen der „Apropos Pferd“ wird erstmals ein internationales Drei-Stern-Dressurturnier ausgetragen, bei dem die unangefochtene Nummer eins der Dressurwelt Jessica von Bredow-Werndl am Start sein wird. Die Deutsche gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold im Einzel und in Team. Zuletzt gewann sie bei der Europameisterschaft Doppelgold. Um den Reigen der olympischen Pferdesportdisziplinen voll zu machen, hat Turnierleiter Roland Pulsinger vom Heeressportverein der MilAk Wr. Neustadt auch einen Hallen-Vielseitigkeitsbewerb auf die Beine gestellt. Die mehr als 30.000 Messebesucher erwartet also neben Shopping, Show und Familienprogramm auch jede Menge internationaler Spitzen-Pferdesport. Weitere Infos zum Event finden Sie online unter csi-apropospferd.at