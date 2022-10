Preis der Arena Nova geht an Deutsche Berger

Werbung

An Spannung kaum zu überbieten war die mit 25.500 Euro dotierte Bemer Riders Tour Qualifikation um den Preis der Arena Nova powered by EPP. 29 Paare hatten sich in die Startliste dieser 1,45 Meter hohen Prüfung eingetragen und schnell war klar, dass dieser Parcours den Reitern und Pferden einiges abverlangte an Umsicht, Rittigkeit, Rhythmus und letztlich natürlich auch Sprungvermögen. Fünf Paare schafften den selektiven Parcours des Teams um Hubert Kuttelwascher mit nur einem Abwurf, mit der heiß ersehnten Nullrunde wollte es aber nicht so recht klappen.

Als letzte Reiterin galoppierte dann Sabrina Berger (Deutschland), die Siegerin vom Großen Preis des Sportlandes NÖ aus 2018, in die Halle und bewies Nerven aus Stahl. Die 42-jährige Amazone hatte den zwölfjährigen Holsteiner Quidams Star Melloni gesattelt und sicherte sich mit einer fantastischen, fehlerfreien Runde klar den Sieg, 6.375 Euro Preisgeld und die „Pole Position“ in der Bemer Riders Tour Entscheidung um den Großen Preis vom Sportland NÖ am Sonntag – was im Pferdesport den letzten und damit besten Startplatz bedeutet.

Eder verpasst Sieg knapp

„Ich bin jetzt schon zum vierten Mal hier und wir fühlen uns sehr wohl, ein Pferd springt auch sehr gerne vor Publikum. Mein Nervenkostüm ist eigentlich nicht so stark, aber ich wusste, dass mein Pferd das kann und habe mich einfach auf ihn verlassen“, erklärte die würdige Siegerin ihren sensationellen Erfolg. Auf Platz zwei stand als bester Österreicher, der Salzburger Stefan Eder, der mit Dr. Scarpo die schnellste vier Fehler-Runde gezeigt hatte. „Für das erste Hallenturnier der Saison war der Parcours definitiv eine Herausforderung, aber die Stimmung in der Halle war toll. So macht Reiten Spaß“, resümierte Arena Nova-Stammgast Eder.

Die weiße Armbinde der Bemer Riders Tour kennzeichnet den Drittplatzierten der Tour. Mit dieser reitet aktuell der Däne Mathias Nörheden Johansen, der im Sattel von Camelot in diesem Springen ebenfalls Dritter (4/ 60,49 Sekunden) wurde. „Die Atmosphäre hier war toll und ein Fehler passiert schnell. Der Parcours war gut gebaut und es war toll hier zu reiten. Alle Etappen der Bemer Riders Tour finden auf großen traditionsreichen Turnieren statt und ich werde am Sonntag auf jeden Fall mein Bestes geben, um möglichst viele Punkte für die Bemer Riders Tour zu sammeln“, zeigte sich Mathias Nörheden Johansen kämpferisch.

Siege für Österreich und Ungarn

In der allmorgendlichen Youngster Tour gab es wieder 17 fehlerfreie Runden zu bejubeln, die für das Finale morgen spannenden Sport versprechen. Die CSI2* EQUIVA VIP Tour konnte erneut die 17-jährige Jasmin Pirker vom RC Farrach (ST) auf AlpenSpan Shokata für sich entscheiden und in der 1,25 Meter hohen Small Tour um den Preis von ALPQUELL verhinderte der Ungar Szabolcs Krucso einen österreichischen Doppelerfolg. Im Sattel des 15-jährigen Wallachs Dakota galoppierte er in 50,41 Sekunden ins Ziel und verwies Kerstin Mohapp (Steiermark) und Sascha Kainz (NÖ) deutlich auf die Plätze. Für eine österreichische Hymne sorgte auch der amtierende Österreichische Staatsmeister Markus Saurugg (Steiermark). Er konnte sich im Sattel von Obora’s Crunchy Nut souverän den Sieg im Preis von Charline sichern. Bei 51,47 Sekunden blieb die Uhr stehen und das bedeutete den Sieg in der mit 2.500 Euro dotierten Springprüfung der Medium Tour über 1,35 m. Auf Platz zwei standen Bianca Babanitz (Burgenland) und Libertyhill, ebenfalls für Österreich.

Vorschau – die ersten Finalspringen am Samstag

An Tag drei vom CSI2* Arena Nova (Samstag) stehen bereits zwei Finalspringen auf dem Programm, denn ab 8 Uhr wird im mit 2.000 Euro dotierten Preis von EWALIA der Sieger der internationalen Jungpferdetour in einer Springpferdeprüfung mit Stechen ermittelt und im Anschluss daran entscheidet sich, wer den Finalsieg der EQUIVA VIP Tour (1,15 Meter) holt. Das Hauptspringen des Tages ist um 20 Uhr der mit 5.000 Euro dotierte Preis der Theresianischen Militärakademie über eine Höhe von 1,40 Meter.