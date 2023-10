Von Bredow-Werndl holt Grand Prix Special in Wr. Neustädter Arena Nova

In der Dressur gab es gleich mehrere Premieren zu feiern, denn es wurde nicht nur erstmals ein CDI in der Arena Nova ausgetragen, sondern für die Siegerin, die Nummer eins der Dressurwelt, Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl war es der erste Start in der Special-Tour mit ihrem Nachwuchspferd. 72, 575% lautete das Ergebnis für die Deutsche und ihr Nachwuchstalent Forsazza des Malleret, eine 10-jährige Oldenburgerstute von For Romance. Das bedeutete den souveränen Sieg im ersten gemeinsamen Grand Prix Special.

„Gestern schon die Premiere im Grand Prix und heute im Special, das ist immer so ein bisschen aufregend mit einem neuen Pferd, wie das ausgeht. Bei Dalera weiß ich ja schon ungefähr, was ich bekomme. Ich bin aber total happy! Es ist zwar noch ein bisschen wie bei einem neuen Auto, dass noch ruckelt beim Anfahren, aber sie hat toll mitgemacht und muss nur noch mehr Selbstvertrauen entwickeln“, strahlte die sympathische Gewinnerin des EPP Grand Prix bei der Siegerehrung.

Auf Platz zwei standen – ebenfalls für Deutschland – Max Wadenspanner und Zardetto M, die mit 68,596% bewertet wurden. Martin Hauptmann und Don Fredericos Wolkentänzer erhielten 63,510%.

„Es ist toll, dass uns hier in der Arena Nova so toller Dressursport präsentiert wurde und dann noch von der Weltranglistenersten, die uns hier ein Nachwuchspferd präsentiert hat.“ freute sich die Präsidentin des Österreichischen Pferdesportverbandes und Dressur-Olympiasiegerin Elisabeth Max-Theurer. „Es ist für die Pferde natürlich eine neue Erfahrung und damit auch ein Lernprozess, wenn die Zuschauer so nahe dran sind, an den Pferden.“

Deutsche Strobel gewinnt CDI3*-Kür

Das erste CDI3* im Rahmen der Apropos Pferd in Wiener Neustadt endete mit einem Kürsieg von Laura Strobel und auf dem 12-jährigen Westfalen Valparaiso, der im Besitz von Elisabeth Max-Theuer und dem Gestüt Vorwerk steht. Das Pferd-Reiter-Paar wurde vom internationalen Richterkollegium geschlossen auf Platz 1 gesehen und erhielt 77,590% für ihre Grand Prix Kür zu den Klängen von Tina Turner. Jacqueline Toniutti und ihr Rappwallach Stradivari durften sich in ihrer ersten Grand Prix-Kür über 74,090% freuen, was Platz zwei bedeutete. Bettina Kendlbacher und Broadmoars Don Alfredo AWÖ komplettierten das Podium mit einer Wertnote von 72,415%.

Laura Strobel war top in der Kür. Foto: HORSIC.com, Andras Petyus

„Ich reite jetzt seit rund 2,5 Jahren für das Gestüt Vorwerk und bin mit Valli, wie wir Valparaiso zu Hause nennen, in den internationalen Sport hineingewachsen. Er hat das vorher noch nie gemacht und ich auch nicht und das ist natürlich etwas Besonderes. Ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich diese Chance bekomme, es ist nicht selbstverständlich, dass man so ein Pferd reiten darf. Er ist ein sehr, sehr ehrliches Pferd, das heißt, das was nicht funktioniert im Viereck geht zu 100% auf meine Kappe und das ist natürlich super zum Lernen, denn wenn ich alles richtig mache, macht er es auch“

Vrieling springt zum Sieg beim Preis der Arena Nova

24 Paare stellten sich der Herausforderung der CSI3* Springprüfung über 1,55 m, einer Weltranglistenspringprüfung, die sowohl als Qualifikation für den Großen Preis vom Sportland NÖ als auch für die Bemer Riders Tour galt. 26.200 Euro gab es im Preis der Arena Nova powered by EPP zu gewinnen und die Entscheidung fiel im Stechen, in das es lediglich zwei Paare geschafft hatten.

Routinier Jur Vrieling legte im Stechen vor und galoppierte im Sattel von Griffin van de Heffinck fehlerfrei in 44,57 Sekunden ins Ziel. Das bedeutete den Sieg vor Karin Martinsen aus Schweden, die auf Tailormade Chloe Star PS im Stechen zwei Abwürfe verzeichnete.

Jur Vrieling heimste den Preis der Arena Nova ein. Foto: HORSIC.com, Andras Petyus

„Ich freue mich sehr über diesen Sieg, mein Pferd ist super gesprungen heute. Ich möchte mich auch beim Publikum hier bedanken, es macht mir wirklich große Freude in Österreich zu reiten“, streute der niederländische Sieger dem Publikum in der Arena Nova Rosen.

Mans Thijssen (Niederlande) und Joviality komplettierte das Podium mit lediglich einem Zeitfehler im Grundparcours. Bestes rot-weiß-rotes Duo waren Max Kühner und der 11-jährige Selle Hengst Coriolis des Isles mit vier Fehlerpunkten in der Zeit von 60,91 Sekunden. Auch Dieter Köfler und Coleur Blue (8/65,52) sowie Markus Saurugg und Obora’s Crunchy (9/67,36) schafften es für Österreich auf die Ränge 9 und 12 und damit in die Platzierung.

Der Große Preis vom Sportland Niederösterreich steht am Sonntag (08.10.2023) ab 13 Uhr auf dem Programm.