Piestingtallauf: Das Jubiläum des Laufklassikers

Der Piestingtallauf feiert einen runden Geburtstag. Am 22. Oktober gibt es die 20. Auflage des Laufklassikers. Rund 1.000 Starter werden bei den verschiedenen Bewerben erwartet. Los geht es am Renntag ab 10.10 Uhr. Da fällt am Werksgelände der Firma Baumit in Wopfing der Startschuss zum Fünf-Kilometer-Lauf.

Um 10.15 Uhr starten die Sportler auf die Zehn-Kilometer-Strecke am Parkplatz der Firma Essity in Pernitz. Gleichzeitig gehen die Läufer über die Halbmarathon-Distanz ins Rennen. Die 21,1 Kilometer lange Strecke führt vom Bahnhof Gutenstein ins Zielgelände am Baumit-Werk. Für alle Teilnehmer wird es ab 8 Uhr einen Shuttle-Bus geben, der die Läufer vor dem Rennen, vom Zielgelände zur Startlinie chauffiert.

Ab 12.40 Uhr ist dann der Lauf-Nachwuchs an der Reihe. Die Kids bis sieben Jahre laufen 500 Meter. Ab 13 Uhr sind dann die Acht- bis Zwölfjährigen über die 1.000 Meter im Einsatz.

Die Anmeldung ist online bis 17. Oktober auf piestingtallauf.com möglich.

Möglichkeiten zur Nachnennung gibt es am 20. Oktober (14 bis 18 Uhr) in der Gigasport-Filiale in Brunn/Geb sowie am 21. Oktober (16 bis 19 Uhr) im Gasthaus Moser in Wopfing und am 22. Oktober bei der Firma Baumit (8 bis 9 Uhr für die Erwachsenen und bis 12 Uhr für die Kinderläufe). Weitere Informationen zum Event gibt es ebenfalls auf piestingtallauf.com.