Zum 17. Mal heißt es am Sonntag im Piestingtal auf die Plätze, fertig, los. Lokalmatador Wolfgang Wallner sprach mit der NÖN darüber, was diesen Lauf so einzigartig macht.

NÖN: Im Vorjahr haben Sie den Halbmarathon gewonnen. Was sind für heuer Ihre Ziele?

Wolfgang Wallner: Ich möchte wieder unter die ersten drei kommen. Das Feld ist im Halbmarathon sehr stark. Unter anderem mit Stefan Lakinger und Wolfgang Mangold.

Sie haben heuer den Wachau-Marathon gewonnen, wollen wie im Vorjahr nun das Double schaffen. Wie hat da die Vorbereitung auf den Halbmarathon ausgesehen?

Genauso wie beim Wachau-Marathon. Ich werde das Rennen aus dem Training heraus bestreiten. Speziell vorbereitet habe ich mich nicht.

Auch wenn Sie mit sechs Siegen in der Wachau liebevoll „Der König der Wachau“ genannt werden, ist der Piestingtallauf Ihr Heim-Event. Was Besonderes?

Ja natürlich. Das ist meine Trainingsstrecke. Hier kenne ich jeden Stein, jede Kurve, jede Brücke. Ich laufe hier sicher 100 bis 200 Mal im Jahr.

Warum sollten Hobby-Läufer am Piestingtallauf teilnehmen?

Weil der Lauf wie jedes Jahr super organisiert sein wird und die Umgebung alleine einfach traumhaft ist. Der Zieleinlauf im Werk Wopfing ist schon etwas ganz Besonderes. Es ist den Organisatoren auch jedes Jahr gelungen, die Teilnehmerzahlen zu steigern. Im Vorjahr waren es über 1.500. Das ist wirklich beachtlich.