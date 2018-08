Einmal Baseball in den USA spielen, ein Traum, den viele Nachwuchs-Spieler haben. Bei der Pony World Series ging dieser Traum für die Diving Ducks Eoghan McGarry, Christof Ponweiser, Alexander Seidenberger, Nico Schüler und Stefan Sucharowski in Erfüllung. Wer glaubt, dass es sich bei diesem weltweiten U14-Turnier nicht um die ganz große Bühne handelt, täuscht: „Unsere Spieler sind sogar auf der Straße auf ihre Teilnahme angesprochen worden“, strahlt Seidenberger: „Generell ist es ein Wahnsinn, wenn man so was mit 14 Jahren erleben darf. Das ist in anderen Sportarten unmöglich.“

Zum Turnier der besten zehn Pony-Teams der Welt kam Österreich als Lucky Loser. Die beiden EM-Finalisten verzichteten auf die Teilnahme – wegen der zeitgleich stattfindenden WM – Österreich rückte auf. Beim Turnier bot man Ohio zu Beginn Gegenwehr (0:10), war gegen die Dominikanische Republik chancenlos (1:24). Bei einem Freundschaftsspiel gegen Washington hielt Team Austria phasenweise mit. „Zu manchen Teams ist der Abstand enorm“, resümiert Seidenberger.

Nationalteamcoach Manfred Heisler beschreibt die fünf Diving Ducks als Leistungsträger in seinem Team. Auffällig agierte Pitcher McGarry, der gegen Ohio die ersten vier Innings unter Kontrolle hatte. „Im Frühjahr gab‘s eine Phase, in der nicht so viel lief. Seit Juli wirft er sensationell und hat in den USA nahtlos dort angeschlossen“, lobt Heisler, den die deutlichen Niederlagen nicht schrecken: „Wir kämpfen nicht mit gleichen Waffen.“

Die Erfolge des Nachwuchses kommen noch nicht ganz im Erwachsenen-Bereich an. Während die Kids europäische Spitze sind, hat die U23 den Aufstieg in den A-EM-Pool verpasst, das A-Team muss sich dort nach dem Aufstieg am Ducksfield erst beweisen. Der Hauptgrund dafür ist wohl, dass die Trainingsmöglichkeiten in Österreich noch keine internationalen Standards erreicht haben. In den klassischen Baseballnationen ist ein zwölfmonatiges Baseballtraining möglich. In Österreich ist das anders.

In Turnhallen ist Schlag und Wurftraining schwer umsetzbar. Ein Problem, bei dem die Ducks ansetzen. Nach Clubhaus-Neubau und drei internationalen Großevents haben sie eine Baseballhalle am Zettel. In Kooperation mit Schulen könnte auch eine Neustädter Baseball-Academy entstehen. Das steckt aber noch in Kinderschuhen. Manager Martin Zoufal: „Wir wollen den Sport weiterentwickeln.“