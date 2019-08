Doppelt veredelte sich Michael Stark bei der Senioren-EM in den Niederlanden. Der 46-Jährige erreichte mit der Silbermedaille im 8er-Ball und Bronze in 14 und 1 endlos, herausragende Platzierungen. „Das war die mit Abstand beste EM von mir bisher“, strahlte der Routinier des mehrfachen Bundesliga- und Ö-Cup-Siegers BC La Palma Wiener Neustadt. Stark behauptete sich in der 14.1 Auftakt-Konkurrenz gegen Top-Favoriten Reiner Wirsbitzki aus Deutschland und den Portugiesen Henrique Correia.

„Gegen Wirsbitzki habe ich bisher noch nie gewinnen können. Gegen Correia habe ich meine positive Bilanz weiter ausgebaut, obwohl er als professioneller Billard-Coach sicher mehr Stunden am Tisch verbringt als ich“, zeigte sich Stark überglücklich. Erst im Semifinale musste sich die Nummer acht der österreichischen Rangliste dem späteren Titelträger Jesse Thehu aus den Niederlanden geschlagen geben. In seiner Lieblingsdisziplin – dem 8er-Ball – bewies er Nervenstärke und gewann am Weg ins Finale drei entscheidende Racks (Racks sind Durchgänge, eine bestimmte Anzahl an gewonnenen Racks reicht zum Sieg). Im Endspiel unterliefen ihm jedoch zu viele Fehler, sodass sein Gegner Aygun Karabiyik aus der Türkei jenes für sich entscheiden konnte. „Er hat fast perfekt gespielt, auch wenn ich diese Fehler nicht gemacht hätte, wäre es sehr schwer geworden“, analysiert der Wiener Neudorfer.

Jetzt hat Stark jedenfalls Blut geleckt: „Ich will nun endlich meinen ersten Einzel-Staatsmeistertitel holen und im kommenden Jahr auch bei der Senioren-EM den Sprung ganz nach oben aufs Podest schaffen.“