Ein Event der Superlative haben sich vier Rennradfahrer aus der Buckligen Welt in einer ungewöhnlichen Rennradsaison, als Alternative zu beinahe allen abgesagten Bewerben, ausgesucht. Mit rund 2.200 Kilometern und über 30.000 Höhenmetern wartet das Race Around Austria auf das Team Bikeregion Bucklige Welt. Das Startfenster wird am 12. August gegen 19 Uhr sein.

Für Alfred Schabauer sollte eigentlich der Ironman in Klagenfurt den Saisonhöhepunkt darstellen, doch Covid-19 änderte den Plan. Die intensive Trainingszeit im Winter bringt Schabauer nun einen Startvorteil, wenn es um die finale Vorbereitung zu diesem Event geht. „Im Winter habe ich viel Zeit ins Training gesteckt. Wäre schade gewesen, wenn ich diesen Rückenwind nicht nutzen würde“, meint Schabauer.

„Wenn sonst kein Bewerb möglich ist, muss man einfach mal beim Race Around Austria mitgefahren sein“, gibt sich Christoph Puchegger kämpferisch. Als Inhaber eines Unternehmens braucht es für Puchegger eine gute Trainingsplanung. Im Gespräch verrät er, dass seine Tage sehr zeitig in der Früh beginnen. Anders ist sein übliches Jahrespensum von rund 14.000 Kilometer und 220.000 Höhenmeter nicht zu erreichen.

Mit Markus Plank ergänzt ein routinierter Biker das Team. In einer normalen Saison geht Plank für das Bernhard Kohl Racing Team ins Rennen. Dieses Umfeld bietet ihm die Möglichkeit, sich gezielt mit einem Trainer auf das Race Around Austria vorzubereiten. Die solide Grundlage legt der Dechantskirchner jedes Jahr im Winter mit umfangreichen Langlaufeinheiten. „Wenn dieses Rennen vorbei ist, werde ich mir eine Pause gönnen“, sagt Plank.

Ein nicht unbeschriebenes Blatt ist der vierte Fahrer im Bunde. Mit Manfred Zöger komplettiert ein sehr erfolgreicher Mountainbike-Experte das Team. Der Sportwissenschafter kümmert sich selbst um seine Trainigspläne und gibt sein Wissen als staatlich geprüfter Trainer an den Nachwuchs weiter. Den Großteil seiner rund 20.000 Radkilometer legt der Mountainbiker auf dem Rennrad zurücklegt. „Die Idee zu diesem Rennen hat mich vom ersten Gespräch an in seinen Bann gezogen“, zeigt sich der gebürtige Kirchschlager euphorisch.

Über Facebook und Instagram ist das RAA Team Bikeregion Bucklige Welt zu finden und freut uns über jeden, der mit uns mitfiebert. Während dem Rennen sind dann auch einige Liveeinstiege, wir sind jedenfalls schon sehr gespannt.