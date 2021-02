Am Samstag fand das sechste Rennen der eCycling League Austria statt. Bei dieser Serie treten Radfahrer aus ganz Österreich virtuell gegeneinander an, geradelt wird also in den eigenen vier Wänden. Gefahren wurde dabei auf einem 1,9 Kilometer langen, flachen Rundkurs, dem sogenannten Downtown Dolphin. Dabei war auch die Bad Fischau-Brunnerin Julia Mayer, die in erster Linie ja Langstreckenläuferin ist.

„Eigentlich reiße ich auf flachem Terrain nichts, aber im Moment passt alles sehr gut“.“ Julia Mayer war von ihrem Erfolg selbst überrascht.

Mayer betreibt den Radsport aber schon seit Jahren als Ausgleichssportart. Nach 16 Runden konnte sich Mayer, die für RC La Vitesse an den Start ging, über einen Überraschungssieg freuen. „Eigentlich reiße ich auf flachem Terrain nichts, aber im Moment passt alles sehr gut“, berichtete die 28-Jährige, die in Ramsau/Dachstein bei der Familie Vermeulen trainiert und auch das Rennen dort absolvierte. „Ich bin mit der Einstellung in das Rennen gegangen, dass es ein super Training sein wird. Von Anfang an ging es aber sehr gut und ich hatte einen riesigen Spaß dabei, ganz vorne mitzufahren. Am Ende war das Leiden im Sprint dadurch nur eine Nebensache“, grinste die Niederösterreicherin, die die heimische eCycling-Dominatorin Katharina Machner (Union Raiffeisen Radteam Tirol) im Schlussspurt in die Schranken wies. Auf Platz drei folgte die Deutsche Fiona Schröder.

„Julia war die Stärkere heute, der Sieg ging verdient an sie“, so Machner, die aber in der Gesamtwertung ihren Vorsprung gegenüber weiter ausbaute. Mayer ist mit ihrem ersten Erfolg nun neue Dritte.