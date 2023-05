Radsport: Kirchschlager Manfred Zöger auf dem Stockerl

Nach 580 Kilometer durfte Manfred Zöger die Hände in die Höhe reißen. Der Junge aus der Buckligen Welt war in diesem Moment als Gesamtdritter des Race around Niederösterreich (RAN) über die Ziellinie gefahren. Diesem Erfolg waren 18 Stunden 17 Minuten voller Strapazen vorausgegangen. Zögers Rennen begann am Abend (19.28 Uhr) in Weitra (Waldviertel).

Der gebürtige Kirchschlager fand schnell in den Rhythmus und versuchte ein konstantes Tempo anzuschlagen. „Wichtig ist bei solchen Rennen eine möglichst ökonomische Fahrweise“, plante Sportwissenschaftler Zöger sein eigenes Rennen im Vorfeld akribisch durch: „Die Topfahrer versuchen aus der investierten Energie die maximal mögliche Fahrgeschwindigkeit herauszuholen“, erklärt der 33-Jährige.Zöger mit konstantem Anfangstempo VierterIn den ersten sechs Stunden trat Zöger 223 Watt, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 36 km/h. Zum Vergleich: Ein handelsübliches E-Bike liefert 250 Watt Durchschnittsleistung bei maximal 25 km/h.

Zögers Aufholjagd

Mit diesem Anfangstempo lag Zöger auf Platz vier. Während 24-Stunden-Weltmeister Philipp Kaider und der Salzburger Dominik Meierhofer außer Reichweite waren, hatte Zöger auf den drittplatzierten Deutschen Sebastian Mayr bei der Zwischenzeit am Semmering nur zwölf Minuten Rückstand.

In den folgenden Abschnitten Kalte Kuchl, Wastl am Wald , machte Zöger Zeit gut und war bei der zweiten Donau-Überquerung bei Ybbs bereits bis auf drei Minuten auf Mayr herangekommen.

Im beschaulichen Yspertal war es so weit, der MTB Kirchschlag-Fahrer schloss auf Mayr auf und hängte seinen Konkurrenten bei einem energischen Zwischenspurt, bei dem Zöger noch einmal rund 300 Watt trat, ab. 40 Kilometer vor dem Ziel hatte er schon 16 Minuten Guthaben, den Vorsprung gab er bis ins Ziel nicht mehr her.

Für den Kirchschlager war es der erste Podestplatz beim Race around Niederösterreich. 2021 war er schon einmal dabei, damals radelte er als Vierter ganz knapp an den Stockerlplätzen vorbei.