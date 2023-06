Manfred Zöger aus der Buckligen Welt klettert zu Gold

Im Rahmen der Sport Austria Finals in Graz holte der Kirchschlager Manfred Zöger den Staatsmeistertitel im Mountainbike Hillclimb. Der 33-Jährige war beim 22 Kilometer langen Rennen hinauf zum Schöckl (1.445 Meter) von Beginn an im Spitzenfeld. Zöger war an diesem Tag im steilen Gelände der Stärkste, diktierte in den Steigungen das Tempo. „Ich hatte richtig gute Beine, dementsprechend wollte ich den Rhythmus bestimmen und der Konkurrenz mein Tempo aufzwingen. Nach rund 45 Minuten Rennzeit merkte ich, dass es hinter mir immer ruhiger wurde – keine Schaltgeräusche, kein lautes Atmen war zu hören. Ohne mich umzublicken wusste ich, dass die Gegner nicht mehr direkt an meinem Hinterrad waren, aber dass ich von nun an voll durchziehen muss.“

Goldene Premiere

Nach einer Stunde und neun Minuten erreichte der MTB Bucklige Welt-Fahrer das Ziel am Alpengasthof. Zöger konnte zwar schon einige Meisterschaftsmedaillen im Nachwuchs einfahren. In der Allgemeinen Klasse hat es allerdings noch nie für einen Podestplatz gereicht. „In der Elite hat es bisher noch nie gereicht. Erst Anfang des Jahres war ich bei den Cyclocross-Meisterschaften auf Rang vier und bin nur um drei Sekunden an der Medaille vorbeigeschrammt. Umso mehr freut es mich persönlich, dass es jetzt mit der Medaille geklappt hat – und noch dazu gleich mit der Goldenen“, war Zöger nach dem Siegesritt auf Schöckl überglücklich.