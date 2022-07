Putz aus Katzelsdorf klettert auf das Siegerpodest

Werbung

Der 195 Kilometer lange Rundkurs rund um Gratwein/Straßengel verlangte den 58 Startern der Österreichischen Straßenradmeisterschaft alles ab. Nur zwölf Fahrer kamen in die Wertung, einer davon war der 18-jährige Union Radteam Tirol-Fahrer Sebastian Putz, der im Zielsprint Martin Messner (WSA Graz) besiegte und sich somit den Titel in der U23-Kategorie sicherte.

Noch besser lief es für den Katzelsdorfer bei der Österreichischen Meisterschaft im Bergzeitfahren. Am Reither Kogel wurde Putz mit 49 Sekunden Rückstand Dritter der Allgemeinen Klasse. Es siegte Daniel Ganahl (Team Vorarlberg) vor Hans-Jörg Leopold (ARBÖ Radteam Feld am See). In der U23-Wertung war Putz eine Klasse für sich und sicherte sich seinen zweiten Österreichischen Meistertitel. Mit Emanuel Zangerle (Tirol Cycling Team) landete ein Lokalmatador in der U23-Wertung auf dem zweiten Platz vor Moritz Hörandtner aus Oberösterreich.