Schnell und staubig: Das wird das Had Gravel Race in Haschendorf

Irgendwo inmitten des Nirgendwo liegt der Ursprung von Gravel. Gravel, das ist eine hierzulande noch recht unbekannte Radsport-Disziplin. Die ersten Rennen gab es vor etwas mehr als 20 Jahren in den USA. Die Strecken führten von einer Farm zur nächsten.

Mit dem Had Gravel Race in Haschendorf (Bezirk Wiener Neustadt Land) gibt es am 24. September (10 Uhr) das erste Gravel-Rennen in Ostösterreich. „Es wird gleichzeitig auch die erste österreichische Gravel-Meisterschaft sein“, erzählt Veranstalter Josef Meyer stolz.

Startfeld vom Spitzenfahrer bis zum Senior

Gefahren wird auf einem 18 Kilometer langen Rundkurs, der u.a. auch durch Bundesheer-Sperrgebiet führt. Je nach Klasse ist die Strecke dreimal (54 Kilometer) oder fünfmal (90 Kilometer) zu bewältigen. Meyer rechnet mit 250 Fahrern - das ist das Limit. „Von der Elite bis zum Masters über 70 Jahre wird alles am Start stehen.“

Im Gegensatz zu anderen Offroad-Sparten geht es beim Gravel nicht ins Gelände, sondern über flache und teils kurvige Geröll- und Schotterwege. „Das Fahren auf der Straße wird immer gefährlicher“, meint Meyer: „Gravel ist die Flucht von der Straße.“

Einem Trend, dem mittlerweile auch der Radmarkt mit speziellen Gravel-Maschinen Rechnung trägt. „Staubig und schnell“, so beschreibt Meyer das Erlebnis Gravel. Er rechnet beim Rennen mit einem Stundenmittel von bis zu 36 km/h und somit einer Siegerzeit von rund 2:30 Stunden. Mehr Infos zum Rennen