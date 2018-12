Eigentlich ist Andreas Hofer auf dem Asphalt zuhause – für das kommende Wochenende tauscht der Rad-Profi aber sein gewohntes Terrain gegen Wald und Wiese im Piestingtal. Gemeinsam mit dem RC Pernitz veranstaltet Hofer nämlich das Querfeldein-Rennen.

„Es wird eine super Veranstaltung, wir freuen uns auf über 100 Teilnehmer“, meint Hofer. Am Samstag stehen die Trainingsläufe am Programm, am Sonntag geht‘s dann um die Wurst.

„Eine kurze, schnelle Strecke“, haben die Veranstalter im „Angebot“ – die Herausforderung im Vergleich zu klassischen Radrennen? „Hier geht‘s vor allem darum, die Hindernisse zu bewältigen“, meint Hofer. Start und Ziel werden im Ortmanner Alpenstadion sein.