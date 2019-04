„Gesund bleiben“, heißt es für Hermann Pernsteiner. Dann steht seinem ersten Auftritt beim Giro d‘Italia wohl nichts mehr im Wege. Die dreiwöchige Rundfahrt durch Italien gilt neben der Tour de France als wichtigste Rundfahrt im Radsport.

Die Form des Kirchschlagers stimmt jedenfalls, bei der Katalonien-Rundfahrt belegte der 28-Jährige Rang 14. „Da waren fast nur Kapitäne dabei, die sich ansonsten auf die drei großen Landesrundfahrten aufteilen“, behauptete sich Pernsteiner in einem unheimlich prominenten Feld: „Das war sicher eine der besten Rundfahrten, die ich je gefahren bin, wahrscheinlich noch besser als der zweite Platz letztes Jahr bei der Österreich-Rundfahrt – richtig cool“, strahlt Pernsteiner. Auch bei seiner ersten dreiwöchigen Rundfahrt, der Vuelta 2018, machte der Bergspezialist einen starken Eindruck, lag auf Kurs Top 20, ehe er Anfang der dritten Woche am Hosenboden landete.

Helferrolle als große Ehre

Den Giro will Pernsteiner natürlich beenden, wenngleich das eigene Ergebnis sekundär ist. Sein Team Bahrain Merida setzt voll auf Vincenzo Nibali. Der Italiener soll nach 2013 und 2016 seinen dritten Giro-Erfolg feiern. Pernsteiner soll ihm in den Bergen helfen. „Das ist eine Ehre, weil jeder Bahrain Merida-Fahrer mit Vincenzo zum Giro fahren will“, hält Pernsteiner fest, der seine Rolle adaptiert: „Bisher war ich es gewohnt, immer Vollgas zu fahren, jetzt geht es darum, bei Überführungsetappen möglichst Kraft zu sparen.“

Verständigungsprobleme hat der Kirchschlager beim Giro sicher keine. Sein Italienisch-Vokabelheft aus seiner Gymnasiumzeit in Oberwart hat er längst aus dem Schrank geholt und „beim Trainingslager war ich der einzige Nicht-Italiener.“

Nach dem Giro wird Pernsteiner die Dauphine – liebevoll achttägige Mini-Tour de France genannt – bestreiten. Die große Frankreich-Rundfahrt ist heuer jedoch noch kein Thema. Heißt: Der Terminkalender wäre für die Österreich-Rundfahrt frei, vorausgesetzt Bahrain Merida nennt für die Ö-Tour. Für Pernsteiner wäre die Tour speziell: Eine Etappe endet in Wiener Neustadt, die nächste beginnt in Kirchschlag und alles entscheidet sich am Kitzbühler Horn.