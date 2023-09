Aufholjagd verpasst: Bad Erlacher Gradwohl Zweiter bei Ö-Meisterschaft

Mit sieben Punkten Rückstand auf den Gesamtführenden Melvin Alic reiste der Bad Erlacher Martin Gradwohl zum Saisonfinale nach Fuglau. „Ich habe gewusst, dass es eigentlich unmöglich ist den Rückstand aufzuholen“, gibt der gebürtige Wiesmather zu: „Aber ich bin all-in gegangen.“

Gradwohl dominierte die Vorläufe und sein Halbfinale. Auch im Endlauf führte er zwei Runden lang. „Dann habe ich zweimal den Gang nicht rein bekommen“, wurde der Druck des tschechischen Gastfahrers Marek Honzik immer größer. Ein Verbremser kostete schlussendlich die Führung. Am Ende fuhr Gradwohl als Vierter über die Ziellinie. „Auch wäre das nicht passiert, wäre Alic Meister gewesen. Es wäre sich nicht ausgegangen“, sagt Gradwohl.

Zukunft im Rallycross noch ungewiss

Das Resümee nach Gesamtplatz zwei fällt dennoch positiv aus. „Mein Team und ich haben wieder Großartiges geschafft“, das Problem war die Standfestigkeit des Autos, zwei Ausfälle waren nicht zu kompensieren. „Es sagen auch die anderen, dass wenn mein Auto hält, ich kaum zu biegen bin.“

Ob er auch 2024 in der nationalen 1600-Serie startet, ist offen. Der Kostenfaktor spielt eine Rolle: „Das Gefühl zu sechst in die erste Kurve zu fahren, würde mir fehlen.“

Auf neuen Wegen im Autoslalom

Auf neues Terrain wagt Gradwohl jedenfalls beim Autoslalom. Ein Test in der Sportklasse verlief besser als erwartet. „Ich bin Zweiter geworden und bis unter eine Sekunde an den Seriensieger herangekommen. Das hätte ich nicht geglaubt, dass es so gut läuft“, gesteht Gradwohl, der für den Test einen dritten Citroen Saxo kaufte. In der Sportklasse dürfen einige Komponenten verändert werden, handelt es sich nicht mehr um ein reines Serien-Auto: „Ich fühle mich darin irrsinnig wohl, will nächstes Jahr die ganze Staatsmeisterschaft damit fahren und wahrscheinlich auch ausgewählte Bergslaloms“, heuer geht es bei den letzten Station in Fohnsdorf und Greinbach noch um den Titel in der Serienklasse, noch ist Gradwohl voran, „aber die Konkurrenz wird immer stärker.“