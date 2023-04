Gradwohl gewinnt in Melk

Nach seinen beiden Autoslalom-Siegen am Red Bull Ring und in Teesdorf startete der Bad Erlacher Motorsportler Martin Gradwohl auch siegreich in die Rallycross-Saison. In Melk setzte sich Gradwohl im Finallauf knapp gegen Melvin Alic durch. „Es war knapp bis zur letzten Kurve“, hat der NÖN-Sportler des Jahres 2022 am Ende nur vier Zehntelsekunden Vorsprung auf seinen Konkurrenten. Entscheidend für den Sieg war die richtige Taktik. Gradwohl absolvierte seine Joker Lap zum richtigen Zeitpunkt und blickt auf ein nahezu perfektes Wochenende zurück: „Mein Ziel waren die Top Drei, aber wenn du dann im Finale in der ersten Startreihe stehst, willst du auch gewinnen.“

Beinahe war die erste Station aber vorzeitig zu Ende gegangen. Am ersten Renntag streikte nämlich plötzlich das Getriebe. „Der Gang ist auf einmal hinausgesprungen. Gott sei Dank haben wir das für den Samstag wieder hinbekommen. Der Tag ist dann super verlaufen“, strahlt Gradwohl, der neben dem Gesamtsieg in seiner Klasse auch zwei erste und einen zweiten Platz in den Qualirunden sowie Rang eins im Halbfinale verbuchte. Mit 30 Punkten führt der Auftaktsieger auch die Meisterschaftswertung an. Alic liegt mit 26 Zählern vier Punkte zurück. Die nächste Station der Rallyross-Meisterschaft ist Greinbach (Steiermark). Da steht am 12./13. Mai eine Doppelveranstaltung im Rennkalender.