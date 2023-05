Motorsportler Martin Gradwohl aus Bad Erlach mit Sieg und Pech

Nach seinem Auftaktsieg in Melk reiste Martin Gradwohl als Meisterschaftsführender zum Doppelpack ins steirische Greinbach. Am Samstag erwies sich Dauerrivale Melvin Alic in den Wertungsläufen als fast unbezwingbarer Gegner. „Seine Linie war unglaublich. Er war unpackbar“, berichtet Gradwohl. Im Finale ging Alic nach dem Start in Führung. Gradwohl riskierte alles und fuhr gleich in der ersten Runde in die Joker-Lap, eine Zusatzschleife, die die Fahrer während des Finales über sechs Runden einmal durchfahren müssen. „Du kannst in der ersten oder letzten Runde reinfahren. In der ersten Runde machst du das als Zweiter normal nicht. Da fällst eigentlich vom Podest“, erklärt er. Doch diesmal ging das Risiko voll auf. Gradwohl hatte freie Fahrt, zauberte Top-Zeiten auf die Strecke. Alic kam nach seiner Joker-Lap unmittelbar hinter seinem Konkurrenten zurück auf die Piste. Die Führung verteidigte Gradwohl bis ins Ziel.

Technisches Gebrechen verhindert zweiten Sieg

Am Sonntag dominierte Gradwohl die Vorläufe. Wieder lieferte er sich mit Alic heftige Duelle. „Wir haben uns gegenseitig die Seitenspiegel runtergerissen, aber das gehört dazu. So ist Rallycross.“

Gradwohls Erfolgslauf endete ausgerechnet im Finallauf. Nach dem Start streikte beim Raufschalten in den zweiten Gang das Getriebe. Gradwohl schied aus und musste sich mit Platz sechs zufriedengeben. Damit liegen Alic und Gradwohl nach drei Läufen ex aequo an der Spitze der Meisterschaftswertung. Weiter geht es Ende Juli in Fuglau. „Eine Strecke mit neuem Layout. Da freuen wir uns schon alle drauf“, blickt Gradwohl nach seinem Ausfall schon wieder nach vorne. Zunächst wechselt er aber die Disziplin. Ende Mai und Anfang Juni stehen zwei Auto-Slaloms am Programm.