Technik-Teufel sitzt Martin Gradwohl in Fuglau im Genick

Eine Woche zuvor hatte der Martin Gradwohl in Fuglau (Bezirk Horn) noch das Race of Champions im Autoslalom gewonnen. Nun wollte der Bad Erlacher ebendort auch den Grundstein für den Staatsmeistertitel im Rallycross legen. Vor dem vorletzten Lauf der heurigen Saison lag Gradwohl punktgleich mit Dauerrivalen Melvin Alic an der Spitze des Gesamtklassement. Doch das Glück war dem Niederösterreicher von Beginn an nicht hold. In den Trainings klemmte das Getriebe, streikte immer wieder beim Schalten vom zweiten auf den dritten Gang. „Wir haben geschraubt und zum Glück den Fehler gefunden.“ Der erste Vorlauf musste wegen Platzregens abgebrochen werden. „Ich habe dann die falschen Reifen genommen“, schwamm Gradwohl nur auf Platz neun.

Bei trockenen Verhältnissen entschied Gradwohl den zweiten Vorlauf für sich. Im dritten Durchgang setzte wieder Regen ein, der immer stärker wurde. Gradwohl landete auf Platz sechs. Zumindest Schadensbegrenzung war gelungen. Gradwohl rangierte in der Zwischenwertung auf Rang zwei und entschied im Anschluss seinen Halbfinal-Lauf für sich. „Damit war klar, wer das Finale gewinnt, führt in der Meisterschaft“, rechnet Gradwohl vor. Beim Start standen er und Alic nebeneinander. Gradwohl entschied den Start für sich, doch nach 50 Metern war plötzlich die Leistung weg.

Für den Titel braucht es jetzt ein Wunder

Der Vorjahreschamp konnte anschließend seinen Citroën Saxo nur mehr ins Ziel schleppen. „Anscheinend ist die Lichtmaschine eingegangen“, knurrt Gradwohl, der nun sieben Zähler hinter Alic liegt: „Jetzt braucht es ein Wunder, aber aufgeben tue ich noch nicht. Schon das letzte Mal bin ich mit Schaltproblemen ausgeschieden, davor habe ich fünf Läufe in Folge gewonnen“, zuckt Gradwohl mit den Schultern: „Vielleicht werde ich den Technik-Teufel los.“

Das letzte Rennen zur Österreichischen Meisterschaft steht Anfang September ebenfalls in Fuglau am Programm. Davor startet Gradwohl noch beim Autoslalom in Teesdorf. „Dort werde ich wie immer mit meinem Serienfahrzeug starten, aber auch in der Sportklasse bis 1600 Kubik.“ Gradwohl legte sich vor kurzem einen dritten Citroën Saxo zu. In der Sportklasse dürfen gewisse Komponenten am Fahrzeug verändert werden: „Teesdorf wird ein Testlauf, wo ich da im Vergleich mit der Konkurrenz stehe“, erwägt Gradwohl kommende Saison einen Start in dieser Klasse.