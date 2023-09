Bucklige Welt Rallye: 46 blau-gelbe Starter sind dabei

Das selbst gesteckte Saisonziel hat Luca Waldherr mit dem Gewinn des 2WD-Staatsmeistertitels schon nach dem vierten Event des Jahres, der Rallye W4, in der Tasche. Dass der frischgebackene Doppel-Champion (den 2WD-Titel holte er auch 2018) seinen letzten Auftritt heuer ganz besonders gestalten wollte, lag auf der Hand. Zumal die OBM Bucklige Welt Rallye am Samstag und Sonntag noch seine direkte Heimrallye ist.

Nach einigen Gesprächen hatte der in Zöbern wohnhafte Niederösterreicher den Meisterlohn parat. Vom zweiradgetriebenen Opel Corsa Rally4 wechselt er in einen Allradler von Stohl Racing. Waldherr: „Ich bin unheimlich glücklich, dass es mir, auch dank meiner treuen Sponsoren, gelungen ist, von Manfred Stohl für den Lauf bei mir daheim einen brandneuen Citroen C3 Rally2 anzumieten. Das Auto ist auf dem letzten technischen Stand und somit absolut konkurrenzfähig.“

Zwei Sonderprüfungen gehen unmittelbar vor meiner Werkstätte vorbei, zwei weitere dann dahinter. An den Ortskenntnissen sollte es also nicht unbedingt scheitern.“ Luca Waldherr

Auf eine bestimmte Resultatserwartung lässt sich Waldherr trotz aller Attraktivität und Dynamik des Boliden nicht ein. „So ein Auto zu fahren, ist wohl der Wunsch eines jeden Rennfahrers. Aber ich muss erst einmal einen Testlauf damit absolvieren und mich daran gewöhnen. Das geht nicht von heute auf morgen. Was am Ende herauskommt, werden wir sehen. Versprechen kann ich nur vollen Einsatz und eine tolle Show für meine Fans.“

Auf diese hofft der Lokalmatador gerade in Krumbach natürlich in voller Zahl. „Meine Werkstatt liegt nur drei Minuten vom Rallyezentrum entfernt. Zwei Sonderprüfungen gehen unmittelbar vor dem Gebäude vorbei, zwei weitere dann dahinter. An den Ortskenntnissen sollte es also nicht unbedingt scheitern.“

Historic-Ass Lukas Schindelegger. Foto: Harald Illmer

Waldherr ist einer von insgesamt 46 Niederösterreichern, die bei der Buckligen Welt Rallye in einem Auto Platz nehmen wird. Insgesamt haben 26 Piloten und 20 Co-Piloten aus Niederösterreich für das hochspannende Saisonfinale genannt. 17 Teams sind rein blau-gelb, eines davon mit Pia Steffe und Nina Spitaler ein reines Damen-Team. Alter und neuer Historischer Staatsmeister ist Lukas Schindelegger aus Eberweis im Waldviertel. In der Junioren-Staatsmeisterschaft kämpft Luca Pröglhöf aus Sittendorf noch um den Titel. Und auch in der Austrian Rallye Challenge (ARC) matchen sich u. a. mit Thomas Regner aus und Gerald Bachler zwei Niederösterreicher um den Gesamtsieg. Hier steht jedoch nach dem ORM-Finale heuer noch ein Lauf auf dem Programm.