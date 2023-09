Rallye „Bucklige Welt Rallye“: Alle Startzeiten und Strecken auf einem Blick

Foto: Harald Illmer

L os geht es am morgigen Samstag mit der Sonderprüfung Kirchschlag. Das Finale steht dann am Sonntag, um die Mittagszeit, beim Eisgreissler am Programm.

Der Samstag 9.30 Uhr: Offizieller Start bei Skoda Geigner bei der Ortseinfahrt Krumbach. 9.50 Uhr: 1. Sonderprüfung „Rundkurs Kirchschlag I“ - Länge: 17,25 Kilometer 10.30 Uhr: 2. Sonderprüfung „Hollenthon I“ - Länge: 10,92 Kilometer 11.15 Uhr: Regrouping In Krumbach 12.15 Uhr: Service Out 12.35 Uhr: 3. Sonderprüfung „Rundkurs Kirchschlag II“ - Länge: 17,25 Kilometer 13.15 Uhr: 4. Sonderprüfung „Hollenthon II“ - Länge: 10,92 Kilometer 14.00 Uhr: Regrouping In Krumbach 16.00 Uhr: Service Out 16.40 Uhr: 5. Sonderprüfung „Haßbach – Grimmenstein I“ - Länge: 12,52 Kilometer 17.20 Uhr: 6. Sonderprüfung „St. Peter I“ - Länge: 9,17 Kilometer 17.55 Uhr: Regrouping In Krumbach 18.55 Uhr: Service Out 19.35 Uhr: 7. Sonderprüfung „Haßbach – Grimmenstein II“ - Länge: 12,52 Kilometer 20.15 Uhr: 8. Sonderprüfung „St. Peter II“ - Länge: 9,17 Kilometer 20.50 Uhr: Service In Krumbach Der Sonntag 8.15 Uhr: Service Out 8.35 Uhr: 9. Sonderprüfung „Panoramastraße I“ - Länge: 9,95 Kilometer 9.25 Uhr: 10- Sonderprüfung: „Aspang – Kulma – Krumbach“ - Länge: 9,07 Kilometer 10.00 Uhr: 11. Sonderprüfung: „Panoramastraße II“ - Länge: 9,95 Kilometer 10.30 Uhr: Regrouping In Krumbach 11.30 Uhr: Service Out 11.50 Uhr: 12. Sonderprüfung/Power Stage: „Edlitz – Eis Greissler“ - Länge: 9,20 Kilometer 12.10 Uhr: Holding Zone in Krumbach 12.30 Uhr: Ramp Podium in Krumbach Weitere Informationen