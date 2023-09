Bucklige Welt-Rallye führt durch 13 Gemeinden

Back to the Roots könnte man hinsichtlich der bevorstehenden OBM Bucklige Welt Rallye sagen, Organisator Willi Stengg freut sich über die Rückkehr der seinerzeitigen 1000-Hügel-Rallye in ihre Ursprungsgegend rund um Aspang und Krumbach, wo 2008 zum letzten Mal die Motoren heulten. Dass der heurige Staatsmeisterschaftslauf am 16. und 17. September gleichsam auch das packende Finale um den Titel 2023 ist, setzt der Sache praktisch schon im Vorfeld die Krone auf.

Stengg: „Das ganze Umfeld hier ist einfach prädestiniert für eine Rallye. Mit dem Headquarter bei Ford Luckerbauer und Skoda Geigner direkt an der Bundestraße in Krumbach haben wir ein ideales Zentrum und perfekten Ausgangspunkt für diesen Klassiker. Dass unser Hauptsponsor OBM mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Wolfgang Scherleithner und Sitz in Feistritz am Wechsel schon immer an einer Austragung hier in Niederösterreich sehr interessiert war, spielte natürlich auch eine zusätzliche wichtige Rolle in der Planung.“

Gemeinden arbeiten aktiv mit und sollen profitieren

Freilich war das Ganze aber auch nur möglich, weil dafür die Gemeinden in der Region ihre Zustimmung gegeben haben. Viele derer Bewohner sind auch im Mitarbeiterstab des Rallye-Organisators integriert. Sie sind als Feuerwehr- Rettungs- und Sicherheitskräfte während der Veranstaltung tätig und bereit, während der Veranstaltung durch ihren raschen Einsatz jederzeit eventuell notwendige Hilfe anbieten können.

Aber auch die Beherbergungs- und Gastwirtschaftsbetriebe in der Region können teilweise Nutznießer sein. So kommen nicht nur viele Rallyefans in die Gegend, sondern auch die verschiedenen Teams im Schnitt mit sechs bis acht Personen, einschließlich der Piloten und Beifahrer, die durch ihre Anwesenheit wirtschaftlich einen nicht wegzudenkenden Faktor darstellen.

Diese sportliche Zusammenarbeit der Menschen in der Rallye-Region mit den Aktiven und den Teams hat schon in früheren Zeiten zu einer gegenseitigen, sehr starken Wertschätzung geführt.

Die Gemeinden im Überblick

Kirchschlag, Aspang, Edlitz, Grimmenstein, Kirchberg/Wechsel, Krumbach, Warth, Aspangberg/St. Peter, Hollenthon, Lichtenegg, St. Corona, Thomasberg, Zöbern